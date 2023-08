4 inspirações de looks para você arrasar no The Town!

Este é o ano dos festivais de música, e agora está chegando a vez do The Town! O festival acontece a partir do dia 2 de setembro e chega ao fim dia 10 setembro, em São Paulo, sendo a oportunidade perfeita de colocar a criatividade para jogo e mostrar nossas habilidades fashionistas. Vamos nos inspirar para montar o look mais memorável do ano?

Look para o The Town: um pouco de ‘Dark & Edgy’

Uma das headliners desta primeira edição do The Town é a Demi Lovato, que vem se destacando pelo seu estilo rockeiro e gótico, com destaque para peças de couro e látex pretas. Por isso, nada melhor do que combinar com a vibe de uma das nossas artistas favoritas, não é mesmo? Calças oversized, corset de couro e peças transparentes estão dentre as peças favoritas de Lovato, e é claro que dá para fazer um look excepcionalmente estiloso para o festival com elas.

Para entrar ainda mais no estilo de “festival de música” não esqueça de adicionar peças com brilho e, claro, aposte em acessórios que completem a essência das roupas. Para o festival – que promete um dia ensolarado, mas em São Paulo é difícil prever – é interessante elevar o look com um par de óculos escuros e uma bolsa no estilo shoulder bag para guardar os seus pertences. Presilhas, chokers e brincos também são bem-vindos.

No estilo cowgirl

Se tem algo em tendência, é o estilo cowgirl! Desde jaquetas até botas e chapéus, a trend é perfeita para chamar a atenção no The Town e garantir fotos maravilhosas. Aposte em peças centrais, como, por exemplo, uma jaqueta de couro com franjas. E claro, ninguém quer passar calor com o look na Cidade da Música, né? Para isso, use top ou biquíni como peça superior que, além de dar um ar fresco, é uma das últimas tendências no mundo dos festivais de música.

Para completar, use uma saia da mesma cor ou, quem sabe, aposte nas cores metálicas. Caso você não se sinta confortável em usar saia para o festival, pode completar com um shorts! E, por fim, a peça final: as queridinhas botas de cowboy. A peça tem tido grande sucesso nas redes sociais e em diversos looks de artistas como Taylor Swift e Beyoncé – então use botas de cano alto ou no estilo country.

Metalizado da cabeça aos pés

Com os shows da Beyoncé na Renaissance Tour, os looks metalizados dos pés à cabeça ganharam destaque no mundo da moda e, por isso, nada melhor do que levar essa tendência para a Cidade da Música! Você pode apostar em um look inteiramente metalizado ou, se quiser algo um pouco mais discreto, usar uma peça central metalizada com outras de cores neutras, como o preto. A gente garante que vai te render fotos fantásticas, e claro, não se esqueça dos óculos escuros e um tênis confortável!

Tule Semitransparente

Desde o BBB22 temos visto peças feitas de tule semitransparente – material que também está na lista de tendências para festivais de música e shows, com suas estampas psicodélicas, coloridas e chamativas. Por isso, nada melhor do que incorporar essas peças frescas e chamativas no lookinho para o The Town! Uma ótima aposta são conjuntos de calça e top com a mesma estampa, sendo uma ótima forma de chamar a atenção e estar dentro das tendências.

E para deixar o look ainda mais orgânico, não esqueça do óculos de sol, e uma bolsinha para guardar seus pertences. Você pode apostar em bolsas de tricô, que têm se mostrado como umas das favoritas das influenciadoras!

E aí, qual vai ser o look especial para o The Town?