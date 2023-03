Dicas de Carla Biriba para acertar na maquiagem de festival

O Lollapalooza Brasil 2023 acontece neste final de semana e, apesar dos cancelamentos (saudades, Blink-182), ainda tem inúmeras atrações para curtir. Além disso, festivais de música são uma bela desculpa para exagerar no make e caprichar no look. Quando o assunto é maquiagem criativa, Carla Biriba é um ótimo nome para usar como referência. A artista é a responsável pelas produções mais incríveis de Camila Queiroz, Agatha Moreira (sim, incluindo o visuais de Angel e Giovanna em Verdades Secretas 2), Tatá Werneck e muito mais, a lista é longa.

Logo, não poderíamos pensar em outra maquiadora para entregar dicas de como arrasar na maquiagem de festival. Assim como no Carnaval, esse tipo de evento é uma oportunidade de explorar maquiagens que fogem do cotidiano, do básico e passam uma energia mais divertida. Carla Biriba conversou com a CLAUDIA e compartilhou dicas que podem ajudar quem ainda não se aventurou pelos makes diferentes.

O que deve bombar no Lolla 2023?

“Esse tipo de evento traz um pouquinho do Carnaval, são épocas do ano em que as pessoas se permitem. Vale abusar muito de cor e de brilho, tudo junto. As cores vieram para ficar em nossas vidas e de uma forma muito bonita. Eu ando na rua e vejo muito mais gente de sombra colorida, no dia a dia. Em festival essa é uma trend absurda, seguida de muito glitter e pedras”, conta Carla, que vê também a influência disso nas redes sociais. “As coisas são mais fáceis com a informação, as pessoas notaram que esses makes não são impossíveis”.

Maquiagem de festival durável? Dá para ter!

Use cola de cílios para fixar glitter e strass

Manter o make resistente pode ser uma tarefa difícil, mas não é impossível. Não existem milagres nessas horas, porém, existem dicas amigas. Seguindo a ideia de pedrarias, se você quer encher os olhos de strass e está com receio de chegar em casa só com o resto da cola, não se desespere. Carla Biriba adora trabalhar com maquiagens com pedras, e tem truques! A cola para cílios é a sua primeira grande aliada, porque mantém tudo no lugar sem causar alergias. Para remover quando chegar em casa, é só usar um demaquilante bifásico.

Faça uma boa preparação de pele

Hidratar a pele é a pulo do gato para uma maquiagem com boa durabilidade, como já citamos em outras matérias de beleza aqui na CLAUDIA. Com a pele bem hidratada, a base e o corretivo terão mais resistência. “Fixadores em spray também ajudam”, reforça Carla Biriba.

Invista em camadas para o olho colorido durar

“Evite usar sombras que diluem muito fácil em água, você terá que lidar com suor, lágrimas e chuva”, recomenda a maquiadora. “Por exemplo, se vou usar algo muito colorido, eu gosto de criar camadas. Se vou usar cor, eu pego uma sombra líquida colorida e coloco uma sombra pó por cima, criando camadas para garantir a fixação desse make por mais tempo.”

Nunca usei uma maquiagem diferente, será esse o momento?

Nunca diga nunca! Como foi dito acima, eventos como Lollapalooza e outros festivais podem ser uma boa oportunidade de testar um look que você não usaria normalmente. “Experimente o novo, é um momento que te permite usar o que nunca teve coragem. Sair do nosso lugar de conforto pode ser tão divertido, fazer produções que não faríamos no dia a dia. Maquiagens criativas em geral não proporcionam esse sentimento só em você, mas nas pessoas ao redor também”, conta Carla Biriba.

Se faltar inspiração, a maquiadora compartilha que dá para usar de tudo como referência, principalmente fora do mundo das maquiagens. “Eu gosto de procurar criações em arte, na rua, em programas de TV, comportamento, cores da natureza. Informações fora do meu meio, para tentar fazer coisas menos repetitivas”, esclarece. E, por falar em ideias, vamos de make da Carla Biriba para aflorar a criatividade?

Quer pedrarias? Temos!

Cor? Vamos de olho colorido com corações flutuantes

Glamour? Tem também!

Brilho e cor, e com passo a passo!