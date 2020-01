Após denúncias de assédio, Taylor Swift cancela aparição no Grammy

As denúncias da ex-presidente do Grammy, expostas na última semana, realmente estão impactando a indústria. Deborah Dugan foi afastada do cargo de presidente da Recording Academy, instituição responsável pela premiação, pouco mais de 5 meses após ter assumido – ela, inclusive, foi a primeira mulher no cargo. O afastamento aconteceu apenas três semanas depois de ela ter enviado um e-mail para o setor de recursos humanos da Recording Academy, no qual anexou um processo de 46 páginas em que aponta diversas irregularidades e crimes da “liderança historicamente dominada por homens”.

Apesar do longo relato com casos de assédio sexual, estupro e racismo, a premiação segue programada para acontecer domingo (26) à noite. E poucos artistas de manifestaram. Taylor Swift foi uma delas. A cantora, que faria uma aparição surpresa para cantar “The Man”, comunicou que não estará mais presente. A informação é da Variety.

Taylor cantaria seu “hino feminista” e achou que não faria sentido diante das denúncias contra os executivos da premiação. Até agora, nenhum outro artista desistiu de se apresentar nesta edição do Grammy. A programação inclui Billie Eilish, Lizzo, Arianna Grande, Demi Lovato, entre outros.

