Remexe bem: franjas nas roupas e acessórios vão bem com tudo!

Se no passado eram ícone do look das melindrosas, no presente, as franjas se espalham por todos os estilos. Do country ao romântico, elas podem ser usadas sem medo – inclusive nos acessórios.

Deixe a peça com franjas ser a protagonista da produção. Camila Coelho, por exemplo, combinou acessórios clássicos ao blazer branco. Já Ariana Grande arrematou o mini vestido com meia calça e scarpin.

Bolsas, blusas, saias, vestidos… A criatividade é quem manda na hora de incrementar as franjas na composição do dia a dia. Não hesite em misturar com outras texturas e cores impactantes.

1- Jóia Pandora, Pendente, R$369. Compre aqui.

2- Blusa, Proenza Schouler, R$12.210,00. Compre aqui.

3- Mochila, C&A, R$169.99. Compre aqui.

4- Tênis com franja, Capodarte, R$ 219,99. Compre aqui.

5- Top, PatBO, R$1.460. Compre aqui.

6- Tiara, C&A, R$39,99. Compre aqui.

7- Mule, Alexander McQueen, R$5.249,00. Compre aqui.

8-Brinco, Le Briju, R$72. Compre aqui.

9- Minissaia, Amaro,R$129,90. Compre aqui.