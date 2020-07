Estilo aviador é clássico e perfeito para todos os rostos

Diante de tantos estilos de óculos de sol, por que não apostar no clássico modelo aviador? Motivos não faltam. Eles são atemporais, genderless, e trazem um ar cool à produção, em qualquer estação.

Como surgiu?

O modelo foi lançado em 1936 a partir da necessidade de proteger os olhos dos integrantes da Força Aérea americana. Dois anos depois, em 1938, o nome recebeu o acréscimo “Aviator”, como ficou conhecido até os dias de hoje.

Foi no pós-guerra, no decorrer da década de 50, que os óculos aviador entraram para o radar da moda, permanecendo até os dias atuais. É sempre um dos mais buscados no mercado. O design tradicional trazia armação fina e metálica, nas cores prata ou dourado, com lentes em preto, marrom ou verde. Hoje em dia, o modelo se adapta a diversos estilos, com releituras diferenciadas, mas sempre respeitando o formato clássico, que fica harmônico em praticamente todo formato de rosto.

Confira 7 modelos selecionados por Fabio Ishimoto, editor de moda de CLAUDIA.

1. Armação metálica fina com lentes pretas para quem preza e valoriza o modelo clássico

2. Variação do modelo clássico, com armação dourada e lentes marrons. Os tons sem muito contraste trazem leveza ao modelo e harmonia ao rosto

3. O acetato mais robusto e os detalhes discretos em tartaruga deixam o modelo charmoso e atual sem perder a elegância | Compre aqui

4. As lentes amarelas super claras e armação em metal dourada conferem ar fashionista ao modelo | Compre aqui

5. Uma das marcas mais desejadas do momento, a Bottega Veneta também apostou no modelo aviador, trazendo um modelo todo dourado. Puro luxo. | Compre aqui

6. As lentes espelhadas e o tom rose gold são os destaques do modelo, deixando-o feminino e atual | Compre aqui

8. Modelo contemporâneo com lentes azuis combinadas à armação dourada, para uso urbano e cotidiano. | Compre aqui

