10 livros escritos por jornalistas brasileiras que você precisa ler

No dia 7 de abril comemora-se o Dia do Jornalista no Brasil. A data é uma homenagem a Líbero Badaró, jornalista assassinado no século 19.

O italiano Giovanni Battista Líbero Badaró se naturalizou como brasileiro quando emigrou ainda jovem. Em São Paulo, fundou e dirigiu o jornal O Observador Constitucional, que era caracterizado pelo conteúdo liberal. Em particular, era contra o Império, cujo líder era D. Pedro I.

Em 1830, após publicar denúncias contra políticos próximos de D. Pedro, Líbero Badaró foi i assassinado em uma emboscada. O crime criou uma crise política que culminou com a renúncia do imperador em favor de seu filho de 8 anos, Dom Pedro II, no dia 07 de abril de 1830.

Em homenagem ao comunicador em sua luta pela liberdade da imprensa, em 1931, a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) determinou que nessa data fosse celebrado, no Brasil, o Dia do Jornalista.

Em função da data, CLAUDIA selecionou 10 livros imperdíveis escritos por jornalistas brasileiras. Confira a seguir:

Uma das maiores defensoras contemporâneas do jornalismo humanizado no Brasil, Eliane Brum sabe contar histórias reais como ninguém. Ela se classifica como “escutadeira” e, nesse livro, publicou reportagens a respeito de pessoas que encontrou pelos diversos Brasis presentes em nosso país. Também vale a pena ler “A Vida Que Ninguém Vê” e, além disso, a jornalista assina o documentário “Laerte-se”, da Netflix. Clique aqui para comprar.

Daniela é um dos nomes mais importantes do jornalismo literário no Brasil atualmente. Nesse livro, vencedor do Prêmio Jabuti, ela investiga a fundo a morte do militante Milton Soares de Castro durante a ditadura militar. Na versão oficial, ele havia se suicidado, mas Daniela conseguiu provar que foi torturado e assassinado pelos militares. Leia também “Holocausto Brasileiro”, sobre o criminoso manicômio Colônia e “Todo Dia a Mesma Noite”, sobre o incêndio da boate Kiss. Clique aqui para comprar.

De maneira minuciosa, o livro conta a história de presidiárias – falando sobre os crimes que cometeram e a maneira como são tratadas dentro da prisão. Nana Queiroz expõe um problema pouco debatido: o fato de que o cárcere não é, de fato, adaptado para receber mulheres. Como diz o subtítulo do livro, é sobre “a brutal vida das mulheres – tratadas como homens – nas prisões brasileiras”. Clique aqui para comprar.

“Tenho 30 anos, mas sou negra há dez. Antes, era morena.” Essa é a premissa do livro de Bianca Santana, que fala da experiência pessoal da autora e também de outras pessoas negras. Em meio a relatos, ela fala amplamente sobre as dinâmicas do racismo no Brasil – do cabelo alisado à violência policial. Clique aqui para comprar.

Este livro revela e esmiúça documentos, procedimentos e condutas relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão. Em paralelo, Cristina Serra nunca se afastar da dimensão humana, do componente individual, particular, a memória dos que morreram e a dor dos que sobreviveram. Livro importante sobre a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Clique aqui para comprar.

Nesse livro, Miriam Leitão fala sobre economia de uma maneira incrivelmente humana. Ela traça a trajetória da moeda no Brasil – desde a hiperinflação, passando por variadas indexações, congelamentos, confisco de poupança, planos econômicos diversos – e, em paralelo, conta histórias reais de pessoas que sentiram tudo isso na pele. Obra importante para compreender a história recente da economia no país. Clique aqui para comprar.

De maneira acessível e didática, Maju Coutinho explica os pormenores da meteorologia. Com a ajuda de especialistas, a jornalista desvenda conceitos que já foram incorporados pelo público leigo, como atmosfera, pressão e efeito estufa. Há também ilustrações, fotos e gráficos e ajudam ainda mais na compreensão sobre o tema. Clique aqui para comprar.

De maneira leve e cativante, Sonia Bridi conta sua experiência na China, onde morou entre 2005 e 2006. Ela e o marido, o jornalista Paulo Zero, foram pioneiros na cobertura latino-americana do país. De maneira intimista, Sonia fala a respeito do choque cultural, das belas surpresas e dos desafios enfrentados por ela e sua família na época. Clique aqui para comprar.

“Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência”. O subtítulo resume muito bem o tom do livro de Barbara Gancia, jornalista que teve sérios problemas com alcoolismo. De maneira tragicômica, a autora dá detalhes corajosos sobre sua trajetória. Clique aqui para comprar.

A jornalista Mara Luquet é autora do Guia Valor de Finanças Pessoais e vários outros livros sobre investimentos. Em Tristezas Não Pagam Dívidas ela conta diversos casos reais vivenciados por ela – que quebrou duas vezes – e por amigos e parentes. De maneira bem humorada, a autora fala sobre alternativas para que as pessoas saiam do vermelho. Clique aqui para comprar.

