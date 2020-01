Eis aqui mais uma produção da Kate Middleton que você vai querer recriar

Se durante o verão no Hemisfério Norte os looks do dia de Kate Middleton traziam tecidos fluidos e estampas florais, com a chegada do outono por lá a paleta de cores da duquesa mudou sutilmente.

Primeiro, ela apareceu bem clássica, combinando calça pantacourt com uma camisa elegante de poás, uma das padronagens mais atemporais que existem. E, nesta quarta (9), Kate apostou em uma produção bicolor interessante, ao coordenar tons de burgundy e verde-oliva no mesmo visual, combo infalível e a cara da meia-estação.

Para uma visita ao Museu de História Natural da cidade de Londres, instituição da qual ela é patrona, Kate usou uma calça de cintura alta e barra ampla – a propósito, as calças boca de sino voltaram, tá? – junto de uma blusa de mangas compridas “furadinha”, de gola levemente alta e bem colada ao corpo.

Se você é daquelas que curte saber quais são as marcas que entram no closet da duquesa, vale dizer que a calça é da Jigsaw, enquanto o top de tricô é da Warehouse, ambas britânicas.

A (ótima) escolha de acessórios, estes de grifes que contrastavam com as peças de roupa mais acessíveis, usados por ela também obedecia ao tom da blusa. Os sapatos, da italiana Tod’s, eram ricos em detalhes e traziam bico arredondado + salto alto quadrado.

Já sobre a bolsinha Chanel retangular, que mesclava roxo e dourado, não sabemos nem o que dizer, apenas sentir.

Deu vontade de recriar o look de Kate? As possibilidades são várias. Você pode tanto apostar no duo de verde e roxo, mesclando peças de roupas diferentes das usadas por ela, quanto se inspirar na combinação de blusa ajustada e calça mais larguinha (o top, aqui, também pode ser substituído por um body de mangas longas).

Se quiser mais conforto ou informalidade, troque os saltos por tênis ou sapatilha e, caso esfrie de vez, vale investir em um blazer (tendência!) que acompanhe a gama de cores outonais.