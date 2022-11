Dicas de cores para vestidos de festas no fim do ano

Além do Natal e Ano Novo, o fim de ano geralmente é a temporada de muitos casamentos, formaturas e outras celebrações, o que exige uma variedade de looks de festa. Como essa temporada animada acontece no verão, está liberado exagerar na mistura de cores e brincar com paletas mais chamativas. Quem dá dicas dos tons nos quais apostar nos vestidos de festa é Paula Aziz, diretora criativa da Fabulous Agilità.

Cores vibrantes e o frescor do verão

Talvez a tendência que mais defina as passarelas de 2022 são as cores vibrantes, perfeitas para quem procura brilhar em uma festa ou evento ao pôr do sol. O tom de verde lima, hit da temporada, deixa qualquer produção alegre e divertida, assim como tons iluminados de amarelo. O conselho de Paula, se você for apostar nessa cor, é optar por tecidos mais leves e fluidos.

Azul veio para ficar

O verão é a temporada do ano conhecida por trazer de volta os tons mais fortes e cores mais exuberantes, principalmente para eventos mais formais. “Tons de azul, que inspiram tranquilidade e serenidade, combinam super bem com estampas criativas, principalmente em produções mais delicadas, como uma saia de cintura alta ou uma camisa com botões, sendo uma escolha ideal para comemorações diurnas”, recomenda Paula.

Não tenha medo de misturar as cores

Uma das trends que mais se destacou nos últimos meses é a moda dopamina, que consiste em trazer e misturar cores que trazem alegria. Tons de azul, vermelho e rosa, por exemplo, inspiram delicadeza e elegância. A dica é investir nessa mescla em vestidos longos com babados e recortes discretos, uma escolha ideal para batizados, viagens e comemorações diurnas.

Rosa é o destaque da estação

O rosa é, sem dúvida, o maior protagonista da temporada. Em variados tons, que vão dos mais suaves aos mais intensos e energizantes, a cor foi destaque nas passarelas durante as semanas de moda internacionais. Além disso, as variedades de tons presentes possibilitam criações de looks tanto diurnos quanto noturnos. Vestidos curtos e com babados são uma excelente escolha.

Branco e prateado

O clima festivo e alegre do final do ano inspira a criar combinações fáceis, confortáveis e fluidas. E mais uma vez, os vestidos brancos e prateados são as opções perfeitas, pois exalam o clima leve de verão e o glam necessário para a temporada. “A dica é investir em peças curtas, de renda e com fendas, trazendo uma estética mais atual que coordena perfeitamente com o clima da estação”, diz Paula.