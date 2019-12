Descubra a febre dos sapatos do verão 2020

Diretamente dos anos 2000, as sandálias de tiras fininhas são a febre do verão. Não tenha medo de ousar nas cores e em versões metalizadas – sem nenhum esforço, elas deixam qualquer look descolado.

Os modelos foram vistos em desfiles de marcas como Oscar de La Renta e Brandon Maxwell

A equipe de CLAUDIA selecionou modelos de diferentes marcas e preços para você também aderir à tendência. Confira:

1. De couro, Schutz, R$ 450*

2. De material sintético, C&A, R$ 130*

3. De couro, Mixed, R$ 1 320*

4. De material sintético, Amaro, R$ 159,90*

5. De material sintético, Santa Lolla, R$ 240*

6. De couro, Alexandre Birman, R$ 1 490*

7. De couro, Corello, R$ 329,90*

8. De couro, Attico, na Farfetch, R$ 4 488*

9. De couro, Zara, R$ 429*

10. De couro, Luiza Barcelos, R$ 319*

11. De couro, Vicenza, R$ 374,90*

12. De couro, Jacquemus, na Farfetch, R$ 2 924*

13. De couro, Animale, R$ 998*

14. De couro, Arezzo, R$ 279,90*

*Preços consultados em novembro de 2019. Sujeitos à alteração.