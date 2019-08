Combinação de rosa e laranja é tendência fortíssima para o verão

Já faz tempo que o rosa tem aparecido como queridinho fashion em um reinado que parece longe de acabar. Para o verão, o tom promete continuar firme e forte, dessa vez acompanhado de um aliado poderoso: o laranja.

A combinação já deu o ar de sua graça nas passarelas das Fashion Weeks e, convenhamos, é a cara dos dias mais quentes. Além de proporcionar looks no melhor estilo color blocking, a dupla também flerta com o neon, outra tendência forte.

Já para quem prefere não ousar tanto, é possível apostar em variações mais neutras das cores ou adotá-las em pontos estratégicos, como sapatos e bolsas. Confira:

