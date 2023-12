Qual cor cada signo deve usar na virada do ano? Descubra!

Estamos chegando na reta final de 2023, e já estamos nos preparando para dar as boas-vindas para 2024. Desde nossa lista de metas para o até a preparação das tradições de fim de ano, chegou a hora de encerrar o ciclo, e para isso existe um elemento muito importante: o look. E você sabia que cada signo se beneficia de uma cor? Aqui, te contamos qual a melhor para o seu!

Quem te ajuda a começar o ano com o pé direito é Eduardo Garcia, astrólogo e especialista da plataforma iQuilibrio.

Looks com a cor para cada signo usar na virada do ano

A cor de Áries em 2024

Para o signo de Áries, o ano de 2024 promete ser agitado e cheio de energia – tudo o que esse signo pede, não é mesmo? Eduardo já conta que o próximo ano vai ser um teste de paciência, o que pede uma cor calmante.

“Para dar uma suavizada nessa intensidade toda, o azul é a cor perfeita pra galera de Áries dar as boas-vindas ao novo ano. Essa cor traz uma vibe de tranquilidade e calma, ideais para atrair momentos serenos”, aponta Garcia.

Então, bora de azul nesta virada! E é claro que a gente já selecionou o look ideal para o momento, dando destaque aos tecidos leves e acetinados para aguentar o calor.

Continua após a publicidade

A cor de Touro em 2024

“Com as energias intensas do ano de 2024, os taurinos vão ter que se mexer mais para acompanhar o ritmo acelerado. O amarelo é a cor certa para dar as boas-vindas ao novo ano, trazendo aquela força e criatividade necessárias para os taurinos prosperarem e manterem o conforto que é a cara deles”, aponta o especialista.

A cor é conhecida por ser símbolo do brilho e do glamour, perfeita para os signos regidos por Vênus, como apontado por Eduardo.

A cor de Gêmeos em 2024

“Para manter o astral lá em cima e seguir o ritmo acelerado do ano de 2024, a dica é as geminianas apostarem no laranja na virada do ano. Essa cor traz alegria, equilíbrio e bom humor, tudo que os geminianos vão precisar”, coloca.

Ademais, as tonalidades alaranjadas são uma ótima pedida para manifestar a manutenção da comunicação e uma postura otimista, assim ajudando a reduzir as oscilações de humor dos mercuriais durante o novo ciclo.

Continua após a publicidade

Aposte em um vestido longo e elegante alaranjado – quem sabe até em peach fuzz, escolhida a cor de 2024. Para complementar, use um par de saltos altos ou uma papete nude, e finalize o look com acessórios que se encaixem dentro de sua paleta de cores, por exemplo, um dourado ou rosê cálido.

A cor de Câncer em 2024

Apostamos que o marrom não era uma das cores no seu radar para o Ano Novo, mas é a pedida perfeita para o signo de câncer.

“O ano de 2024 promete ser agitado, trazendo emoções fortes que podem ser um desafio para esses nativos. Por isso, a dica é apostar no marrom na virada do ano, uma cor que traz estabilidade, sobriedade e uma pegada mais racional”, explica Eduardo.

Essa é forma perfeita para que o signo comece em 2024 com os pés no chão, dando espaço para o conforto e o aconchego.

Continua após a publicidade

E como usar uma cor tão inesperada no Ano Novo? Simples, aposte na cor com um adereço, ao invés de ser a personagem principal da noite.

A cor de Leão em 2024

Vamos para mais uma cor polêmica? Poucos cogitariam usar cinza para o famoso look da virada de ano, mas 2024 pede esse tom para aqueles de Leão.

De acordo com Garcia, a escolha de um neutro para um signo cheio de extravagância e personalidade não é aleatório, isto porque as leoninas vão ser atravessadas de energias quentes em 2024. Este novo ciclo pede equilíbrio e diplomacia para se expressar, e o cinza vai te dar toda aquela elegância sem mensurar esforços!

Nossa dica é apostar em um vestido cinza repleto de brilhos – não é porque é uma cor inesperada que deve ser uma composição sem personalidade.

Continua após a publicidade

A cor de Virgem em 2024

“As virginianas gostam da sensação de segurança, estabilidade e saúde. O ano de 2024 vai trazer alguns desafios para os nativos desse signo, jogando-as para fora da zona de conforto, quebrando a rotina. E isso mexe lá no fundo, afetando a qualidade de vida e a sanidade mental”, coloca o especialista sobre o Ano Novo para as virginianas. E

para garantir que tenhamos as ferramentas corretas para lidar com os desafios, um look verde é tudo.

O tom tem como grande missão atrair o bem-estar, saúde mental e manter a positividade para enfrentar os desafios impostos por 2024.

Ademais, Garcia já deixa bem claro que o verde é a aposta certa para o crescimento pessoal e profissional dos virginianos.

Continua após a publicidade

A cor de Libra em 2024

Hora das librianas! “O signo pode sentir muitas inquietações no próximo ano, o que vai bater direto na forma como se relacionam com os outros e, especialmente, consigo mesmos. Essa turbulência pode levar as librianas a focar demais em questões materiais e prazerosas, fazendo com que se desconectem de sua essência e espiritualidade”, explica.

Então, chegou a hora de plantar os pés no chão, e nada melhor do que um look roxo nesta virada para garantir uma conexão consigo mesma, além de tranquilidade, paz, confiança e espiritualidade.

Para isso, apostamos em uma composição monocromática, realizada a partir de um tecido de linho lilás. Para sair um pouco do roxo, aposte em um calçado branco ou off-white!

A cor de Escorpião em 2024

Esse ano estamos repletas de cores inesperadas, mas é o que a energia de 2024 vem pedindo! Escorpianas têm uma sensibilidade à flor da pele e, no próximo ano, isso pode ficar ainda mais intenso, transformando algumas sensações em um verdadeiro incômodo por serem tão frequentes e intensas, cutucando nos pontos mais profundos deles”, reflete o especialista.

O bege vai manifestar mais sobriedade, racionalidade e equilíbrio para as escorpianas, assim diminuindo a sensação dessa sensibilidade aguçada. “É uma escolha que vai deixar tudo mais tranquilo, aposte no bege!”, acrescenta.

A cor de Sagitário em 2024

“Regidas por Júpiter, as sagitarianas são aquelas que curtem a liberdade e a leveza, sempre buscando experiências autênticas e expansivas. Em 2024, pode rolar uma pressão da rotina, fazendo com que elas se desconectem do lado mais puro”, aponta.

Por isso, sua melhor aposta para a virada é o branco, que traz energia, liberdade, leveza e pureza, deixando a correria do dia a de lado e dando mais clareza sobre quem elas realmente são neste novo ciclo.

Os visuais brancos são um clássico da virada de ano, mas isso não significa que você não possa inovar. Um top com elementos artesanais pareado com saia de linho é uma ótima pedida para o momento, entrando nas tendências e manifestando a paz interior. Para dar um toque a mais, invista em um laço de cabelo branco.

A cor de Capricórnio em 2024

As capricornianas são bem conhecidas pela sua seriedade e comprometimento, além de serem daquelas que ficam sobrecarregadas de forma constante com as tarefas do dia a dia.

“É por isso que a cor rosa é uma ótima escolha para a virada do ano. Ela atrai energias de autocuidado e empatia, dando uma aliviada na carga pesada que os nativos desse signo costumam carregar”, coloca Garcia.

A cor de Aquário em 2024

“Aquarianas são aqueles seres visionários e autênticos, e em 2024, essa autenticidade vai estar ainda mais em alta. Mas olha, as ideias deles precisam sair da mente e ir pra prática, porque pode faltar disposição e energia. Por isso, escolher o vermelho na virada do ano é uma jogada importante”, explica.

E é claro que não mensuramos o drama, e já fomos logo escolher um shorts mini com colete de alfaiataria – e o melhor, você terá um look totalmente vermelho!

Cor de Peixes em 2024

Chegamos ao último – porém, não menos importante – signo, o querido peixes. “Piscianas, conhecidas por serem as sensíveis do zodíaco, absorvem energias como verdadeiras esponjas ambulantes. Com um ano cheio de agitação e turbulência, as nativas desse signo podem acabar perdendo a sintonia com seu lado mais espiritual e sensível. Por isso, os queridos netunianos devem apostar no azul-claro, uma cor que vai trazer mais serenidade, proteção espiritual e uma conexão mais profunda com o seu eu interior”, finaliza.

Agora, vamos fechar o carrinho de compras e entrar com tudo em 2024.