Conheça Ahin Lee, a influencer de 3 anos

Ahin Lee, é a mais nova influencer de moda que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Com apenas 3 anos de idade, a menina esbanja estilo com looks românticos e monocromáticos.

Nascida da Coreia do Sul, ela já ultrapassou a marca de 700 mil seguidores em seu Instagram, e dá um show de fofura a cada foto publicada. Confira abaixo alguns dos looks mais divertidos da pequena:

Além dos vestidinhos, saias e calças para o seu tamanho, ela surpreende também pelos penteados que compõem seu visual. Ahin Lee mantém o estilo em qualquer estação do ano, e mostra desde maiôs à casaquinhos de frio.

A pequena aparece em alguns cliques sozinha na frente do espelho, segurando o celular e mostrando o look do dia. Outras vezes, Ahin é fotografada pela mãe, que anunciou recentemente sua segunda gravidez.

Fofura, né?

