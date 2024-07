Slip dress no Inverno: 7 inspirações para aderir à tendência

O slip dress já virou uma peça clássica, seja para um date, uma festa ou um passeio pela praia. O vestido, inclusive, é uma das peças prediletas de artistas como Dua Lipa, que usou o item no festival de Glastonbury, no início do mês.

O vestido, comumente de cetim ou seda, é ideal para criar composições elegantes e femininas sem muito esforço, além de garantir o conforto de uma peça solta e que não destaca a silhueta. Mas como podemos usar o slip dress no inverno?

7 inspirações de slip dress no inverno

Slip dress com suéter de tricô

Uma aposta simples e elegante para ajustar o vestido slip dress aos climas mais frios é incorporar um suéter de tricô ou algodão com gola alta.

No inverno, é interessante priorizar vestidos longos e o uso de uma meia calça por baixo, além de usar um suéter que se assemelhe ao tom da peça escolhida.

Caso prefira um visual com a silhueta em evidência, incorpore um cinto bulky entre a separação do suéter e do vestido de cetim.

Vestido slip dress com cardigã longo

Caso o clima permita deixar a frente do vestido à mostra, escolha uma peça longa com silhueta levemente marcada na parte superior ou, inclusive, com alguns detalhes de renda na linha de costura.

Para mitigar o frio, acrescente um cardigã longo na mesma paleta de cor do vestido. Acrescente uma meia-calça e uma bolsa chamativa que contraste com a simplicidade da peça principal e, por fim, use brincos que se destaquem.

Slip dress com blazer

Para quem precisa aumentar a elegância do slip dress, que tal uma sobreposição? Escolha o vestido de sua preferência: se o dia for muito frio, não hesite em usar uma peça longa com uma meia-calça neutra.

Em seguida, acrescente um suéter de tricô ou algodão com gola alta em uma cor que complemente o vestido de cetim. Para um toque de empoderamento e elegância, acrescente um blazer com ombreiras em uma cor que crie um contraste. Se quiser delimitar a silhueta, um cinto com aba grossa é a escolha certa.

Para os sapatos, uma boa pedida são scarpins baixos ou, também, um par de botas de cano alto que, sem dúvidas, garantirão que você não passe frio.

Vestido slip com camiseta

Caso o dia não esteja tão frio, as camisetas estão sendo usadas pelas it girls para incorporar uma essência grunge e despojada à peça.

A camiseta pode ser usada por baixo do slip dress, deixando os braços e o colo um pouco mais protegidos.

Em dias mais amenos, vale escolher uma sandália com plataforma. Já em dias frios, opte por um calçado fechado, como tênis ou botas.

Slip dress com trench coat

Os vestidos de seda ou cetim também são peças elegantes para eventos ou ocasiões especiais! Mas, caso o evento seja em ambiente externo, uma boa pedida para tornar a composição ainda mais estilosa e aconchegante é acrescentar um trench coat.

Vestido slip dress com jaqueta de couro

Os vestidos slip dress também podem ser usados com a jaqueta de couro, um item confortável para os dias frios e com um toque moderno. Para completar, vale combinar com botas de cano longo, ou mesmo um coturno.

Já se estiver muito frio, uma blusa de gola alta por baixo do vestido pode ser uma boa pedida.

Slip dress com camisa branca

A camisa branca é atemporal no armário, e ela pode te garantir um pouco mais de calor (e elegância) com um slip dress na temporada de inverno. Use um vestido simples e com cor neutra, como preto e, por baixo, acrescente uma camisa branca social.

Finalize a composição com um par de botas de couro.

E caso você queira outros looks com camisa branca, siga o link para garantir inspirações imperdíveis!

