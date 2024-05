Como usar saias e shorts durante o outono? Aprenda

O outono brasileiro está diferente em 2024! Seja para evitar o calor excessivo ou enfrentar o frio ameno típico da estação, algumas peças do guarda-roupa podem se tornar extremamente versáteis na hora de montar looks práticos para lidar com as grandes mudanças climáticas .

E se você não sabe como aproveitar ou combinar suas peças de verão durante o outono, aqui estão 3 dicas práticas e inspirações de looks para usar com seus shorts e saias durante essa estação, permitindo que você permaneça ainda mais estilosa e pronta para enfrentar qualquer clima imprevisível. Veja só:

Oversized a seu favor

Grande tendência entre o outono e o inverno nos últimos anos, as peças oversized são perfeitas para quem gosta de brincar com proporções e tamanhos na hora de criar combinações de looks.

Continua após a publicidade

Permitindo atribuir comprimento a algumas peças, o destaque da moda oversized fica por conta de peças de alfaiataria, tornando blazers, bermudas largas e jaquetas bombers opções perfeitas e que podem ser facilmente combinadas a saias e micro shorts, evitando aquele vento gelado de fim de tarde durante o outono.

Para quem procura combinar as peças overs com minissaias ou saias plissadas, o ideal é apostar em uma combinação que traga equilíbrio para o look, como usar blazers de ombreiras mais marcantes ou comprimentos ainda maiores, deixando o destaque mesmo para as peças interiores.

Continua após a publicidade

Suéters e malhas

Que os cardigãs e as malhas são indispensáveis durante o outono e o inverno, isso todo mundo já sabe. Mas você já tentou combiná-los com shorts ou saias para looks ainda mais confortáveis?

Sejam em tons neutros, como o branco, o preto e o cinza, ou em cores mais vibrantes, como o azul ou o laranja, os cardigãs e as malhas são ideias para combinações versáteis e que se adaptam ao clima outonal, equilibrando a exposição das peças curtas na parte inferior ao comprimento maior das mangas na parte superior.

Continua após a publicidade

Para looks em que os shorts são protagonistas, opte por malhas e casaquetos de recortes mais retos e detalhes que possam chamar atenção para styling como botões divertidos, acessórios maxis ou broches.

Camisas sociais

Se engana quem pensa que as camisas sociais servem apenas para looks de trabalho ou faculdade.

Com diversas opções de tecidos, cores e estampas vintages – que podem, inclusive ser encontradas em brechós e bazares – as camisas socias clássicas ajudam a aquecer um pouco corpo durante temperaturas mais baixas, trazendo um ar de sofisticação para quem procura tornar combinações com saias ou shorts ainda mais elegante e charmosa nesta estação.

Para uma silhueta mais alongada e moderna, as estampas listradas em ordem vertical podem ser uma ótima escolha. Elas criam a ilusão de altura, tornando sua silhueta ainda mais atraente e alta.

Continua após a publicidade

E se você é fã de peças jeans, que tal experimentar um look com camisas texturizadas e shorts, em um estilo clássico all jeans? Para suavizar a textura e adicionar interesse visual, não hesite em investir em acessórios como cintos, colares e lenços.

Seja estilosa você também neste outono e fique ligada para mais dicas e inspirações de looks para essa estação.