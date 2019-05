Como usar acessórios para transformar completamente o look

Da cabeça aos pés, os acessórios podem sim ser protagonistas de um look arrasador. Sapatos, bolsas, brincos e colares, ao receberem maior destaque, transformam completamente o visual trivial.

Separamos oito looks em que os acessórios, cheios de brilho e cor, ganham protagonismo. Confira:

Pequenos detalhes

Modelo veste:

Presilha de strass, R$ 207*, e grampos de metal e zircônia, R$ 177* o par, ambos Nádia Gimenes; Óculos de metal, Ana Hickmann para GO Eyewear, R$ 515* Brincos de metal com cristais, Atelier Swarovski, R$ 1 190* Lenço de seda, Christian Dior, R$1 050* Vestido de seda, Animale, na OQVestir, R$1 198*

Tenha os acessórios em casa:

6. Óculos de metal e acetato, Marisa, R$69,95*

7. Lenço de seda, Sacada, R$98*

8. Brincos de metal, Zara, R$99*

9. Óculos de metal, Helena Bordon, R$359*

10. Grampos de metal e material sintético, Beauty Box, R$27,90 o kit com quatro*

Cores vibrantes

Modelo veste:

Polo de tricô, Tory Burch, R$1 435* Bermuda de crepe, Shoulder, R$339* Anéis de resina e metal, Olga, R$118 cada um* Bolsas de palha, Serpui, R$1 284 (a laranja) e R$1 488 (a vermelha)* Botas de couro, Andrea Muller, R$2 998*

Tenha os acessórios em casa:

6. Bolsa de plástico, Petite Jolie, R$84,99*

7. Anéis de metal, C&A, R$29,90, o kit com três*

8. Botas de material sintético, Inbox, R$249,90*

9. Bolsa de couro, Dumond, R$499,90*

10. Botas de couro e tricô, Zara, R$529*

Prateado

Modelo veste:

Cinto de couro, Santa Lolla, R$99,90* Bracelete, Camila Klein, R$1 691* Anéis, ambos de metal, Camila Klein, a partir de R$494* Vestido de algodão, Luiva, R$1 299* Bolsa de couro, Jimmy Choo, R$10 850* Botas de couro, Santa Lolla, R$399,90*

Tenha os acessórios em casa:

7. Bolsa de material sintético, C&A, R$100*

8. Bota de nobuck, Riachuelo, R$229,90*

9. Cinto de material sintético, Amaro, R$89,90*

10. Cinto de material sintético, Marisa, R$50*

11. Bolsa de material sintético, Santa Lolla, R$149,90*

12. Bota de material sintético, Renner, R$229,90*

Pérolas de metal

Modelo veste:

Brincos de metal, Lázara Design, R$123* Colar de metal, Nádia Gimenes, R$117* Chocker de metal (em zigue-zague), Diviníssima, R$110* Blusa de seda, Cris Barros, R$1 542* Pulseiras de metal, Silvia Doring, R$430 cada uma* Bolsa de resina e metal, Rincawesky, R$990* Pantacourt de seda, Juliana Gevaerd, R$851*

Tenha os acessórios em casa:

8. Bolsa de couro, Loucos & Santos, na Zattini, R$220*

9. Colar de metal, Balonè, R$89,90*

10. Anel de metal com strass, Renner, R$29,90*

11. Colar de metal, Renner, R$45,90*

12. Bolsa de miçangas, Zara, R$199*

Couro branco

Modelo veste:

Blusa de seda, Le Lis Blanc, R$979,90* Bodychain de cristais, Eduardo Caires, R$400* Bracelete, R$ 2 790*, e pulseira, R$2 490*, ambos de cristais, Atelier Swarovski Anel de metal com cristais, Hector Albertazzi, R$416* Calça de crepe, Bobstore, R$398* Bolsa de couro e sarja, Amaro, R$209,90* Botas de couro, Bleque, R$1 770*

Tenha os acessórios em casa:

8. Choker de metal, Animale, R$498*

9. Bracelete de cristais, Swarovski, R$549*

10. Bolsa de couro, Schutz, R$693*

11. Bota de couro, Corello, R$179*

12. Bota de couro, Dumond, R$400*

Elegância

Modelo veste:

Brincos de metal e resina, Nádia Gimenes, R$447* Colar de metal e resina, Nádia Gimenes, R$477* Camisa de seda, Mixed, R$1 390* Anéis de metal com cristais, Allure & Co., a partir de R$204 Bolsa de couro, Louis Vuitton, R$16 700* Cinto de couro, Thiago Mendonça, na Village, R$420* Saia de tricô, Le Lis Blanc, R$939,90*

Tenha os acessórios em casa:

8. Bolsa de couro, Escudero&Co., R$980*

9. Colar de metal, Amaro, R$39,90*

10. Bolsa de material sintético, Macadâmia, na Zattini, R$99,90*

11. Bolsa de couro, Carmim, R$998*

12. Cinto de couro, Soleah, R$242*

Sem medo de ousar

Modelo veste:

Óculos de acetato, Christian Dior, R$1 440* Brincos de Resina, Christian Dior, R$2 100* Choker de metal, Olga, R$198* Blusa de crepe e tricô, Gloria Coelho, R$1 819,95* Bolsa de couro preta, Verofatto, R$517* Saia de crepe, Mixed, R$885* Bolsa de couro vermelha, Calvin Klein, R$1 190* Escarpins de neoprene, Paula Torres, R$580*

Tenha os acessórios em casa:

9. Óculos de acetato, LBA, R$100*

10. Bolsa de material sintético, Hobo, na Dafiti, R$68*

11. Escarpim de material sintético, Inbox, R$59,95*

12. Bolsa de material sintético, Marisa, R$79,95*

13. Escarpim de material sintético, Dakota, R$159,90*

Muito strass

Modelo veste:

Brincos de strass, Amaro, R$59,90* Camiseta de algodão, Bo.Bô, R$268* Colar de metal e strass, Amaro, R$79,90* e choker de metal e strass, Eduardo Caires, R$ 400* Bracelete de strass, Lázara Design, R$190* Pochete de couro e strass, Eduardo Caires, R$500* Calça de crepe, Amaro, R$139,90*

Tenha os acessórios em casa:

7. Brincos de metal com strass, C&A, R$50*

8. Pochete de couro, John John, R$498*

9. Choker e brincos de metal com strass, Lovelee, na Dafiti R$35,90, o conjunto*

10. Pochete de material sintético, Fiveblu, na Dafiti, R$89,90*

11. Pochete de material sintético, Zara, R$159*

