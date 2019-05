Alerta tendência: famosas apostam no brinco da mesma cor do look

A 72º edição do Festival de Cannes terminou neste último sábado (25), na França, e rendeu ao Brasil o Prêmio do Júri pelo filme Bacurau, de Kleber Mendonça. E, como em qualquer premiação, as atenções estavam todas voltadas para os looks das estrelas que passaram pelo tapete vermelho.

Em nove dias de festival, muitas celebridades estiveram sob os holofotes, desfilando em produções cheias de glamour e elegância. E um detalhe em especial se repetiu em tantos looks que já ganhou ares de tendência: várias famosas optaram por combinar vestidos e jóias.

Confira alguns dos looks das famosas, como Julianne Moore, Marina Ruy Barbosa, Izabel Goulart e mais:

Porém não é de hoje que as celebridades femininas investem em visuais quase monocromáticos. Confira:

Halle Berry em premiação do Emmy em 2014

Cate Blanchett com seu trófeu de ‘Melhor Atriz’ no Oscar 2014

Lily Collins no after party do Oscar 2013

Zendaya no Oscar 2015

E você, o que acha das combinações?

