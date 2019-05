Como misturar tecidos pesados e leves no mesmo look

Misturar peças de tecidos mais invernais com outras de tecidos mais leves pode ser a maneira perfeita de inovar nos looks de meia-estação. Para os dias com temperatura mais amena, a combinação dos materiais mais pesados com materiais fluidos é muito bem-sucedida. Além disso, é uma forma diferente de explorar as peças que você já tem no guarda-roupa.

Blusa de tricô, Raissa, na Mares, R$ 867

Vestido de tule, Christian Dior, preço sob consulta

Brincos de metal (usados em todas as fotos), Louis Vuitton, R$ 2540

Bolsa de couro, Celine, na Bo Bags, aluguel sob consulta

Trench coat de vinil, Morena Rosa, R$ 899

Vestido de chiffon, Olympiah, R$ 1349

Bolsa de couro e camurça, Tory Burch, R$ 3110

Sandálias de couro de camurça, Pynablu, R$ 775

Casaco de linho, Iorane, na OQVestir, R$ 989

Blusa de seda, Olympiah, R$ 679

Calça de sarja, Osklen, R$ 497

Blusa de algodão, Bianza, na Mares, R$ 687

Saia de seda, Bobstore, R$ 950

Gola de tricô, Shoulder, R$ 99

Bolsa de material sintético, Forever 21, R$ 105,90

Botas de camurça, Schutz, R$ 470

Macaquinho de vinil, Morena Rosa, R$ 899

Camisa de seda, Bobstore, R$ 1490

Botas de couro, Schutz, R$ 520

Trench coat de linho, Handred, R$ 850

Camisa de poliéster, Forever 21, R$ 102,90

Saia de couro, Luiva, R$ 1499

Bolsa de couro, M.Belle, para Luisa Meirelles, R$ 427

Botas de couro, Schutz, R$ 520

Cardigã de poliéster, Forever 21, R$ 102, 90

Calça de sarja, Forever 21, R$ 92,90

Blusa de tricô, Viviane Furrier, R$ 349,90

Cinto de camurça, Thiago Mendonça, na Village, R$ 420

Casaco de tricô, Coven, R$ 1700

Blusa de malha, Olympiah, R$ 689

Saia de seda, Stella McCartney, na NK Store, R$ 6590

Botas de camurça, Christian Dior, R$ 6500

Blazer de lã, NK Store, R$ 2390,90

Body de Lycra, Haight, R$ 298

Calça de seda, Iorane, NXT LVL no OQVestir, R$ 989

*Preços consultados em Abril/2019. Sujeitos à alteração

Modelo: Luiza Martinelli (Ford) | Beleza: Julio Elibio | Fotos: Thais Vandanezi | Assistente de foto: Camilo Fernandes | Tratamento de Imagens: Doctor Raw | Produção de moda: Andreia Matos | Styling: Henrique Tank | Concepção Visual: Ícaro Guerra

Leia mais: Alerta tendência: bege e caramelo em looks monocromáticos

+ 4 ideias de looks com cardigã para o friozinho

Siga CLAUDIA no Youtube