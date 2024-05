Como incluir o moletom nos seus looks do dia a dia

O moletom não é mais restrito à casa ou à academia, ele foi englobado no street style e pode sim estar em looks não tão casuais assim. A peça garante conforto e jovialidade para seu visual, se usado da forma correta.

O item deixou de ser sinônimo de desleixo e pode ser composto de forma mais elegante e garantir uma combinação digna de escritório ou de outros compromissos. Confira aqui a seleção com os melhores moletons para aproveitar o inverno:

Os melhores moletons para o dia a dia

Blusão Moletom Hering Com design sóbrio, a peça garante diversas combinações com os mais diferentes looks. Desde uma calça jeans e mary jane até uma saia estampada e tênis, esse moletom pode ser usado. Seu tecido de toque macio garante maior conforto e versatilidade. Para composições do básico ao elaborado, compre aqui. Compre agora: Amazon - R$ 179,99

Blusa Detalhe Ombro Canal Sua modelagem moderna garante uma peça básica, mas longe da mesmice. O detalhe no ombro diferencia a estética casual do moletom e eleva seu look. O capuz traz um toque despojado e jovem para uma peça que pode ser combinada com itens mais sérios, para um outfit equilibrado. Confira o moletom aqui.

Compre agora: OQvestir - R$ 399,99

Calça Cargo Moletom Zara A calça com cintura média e modelagem ampla transformam o tecido de moletom em uma peça elegante. Seus bolsos de patch e cós elástico mantém a proposta despojada, criando um item equilibrado, moderno e versátil. Seu design sóbrio facilita combinações e possibilita seu uso em diferentes looks e em diversas ocasiões. Para aproveitar o inverno com elegância, compre aqui. Compre agora: Zara - R$ 229,00

Continua após a publicidade

Calça 3 listras Adidas Quer trazer toques ainda mais casuais e esportivos para seu look? Aposte na clássica calça de moletom da Adidas. Uma peça atemporal, estilosa e confortável que pode te acompanhar no seu inverno. Ela pode ser utilizada com regatas e tênis para as mais básicas, ou com t-shirts e saltos finos para as fashionistas. Se você quer aproveitar o inverno com muito estilo, confira aqui.

Compre agora: Amazon - R$ 289,77

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.