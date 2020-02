Com esses acessórios, você vai ser o sucesso do bloco no Carnaval 2020

Finalmente chegamos em um dos meses mais esperados do ano! Apesar de ainda estarmos no início de fevereiro, as ruas já estão cheias de bloquinhos e festas de Carnaval. Se você não é do tipo que gosta de se fantasiar por completo para curtir a folia, mas, mesmo assim, não quer ficar de fora do clima da festa, que tal investir em acessórios?

Agora, além das tiaras, que continuam sendo o acessório mais buscado para a data segundo o Pinterest, as marcas estão investindo em brincos, ombreiras e vários outros tipos de adereços para o Carnaval. Abaixo, listamos quais serão as principais tendências para você arrasar nos bloquinhos esse ano. Confira:

Ombreiras

Elas já começaram a fazer sucesso no Carnaval passado, mas prometem ganhar ainda mais força nesse ano. Geralmente são feitas com fios metálicos que podem ser encontrados em qualquer armarinho ou loja de artigos para fantasia. Para quem quer economizar, é bem fácil fazer em casa. Você pode combiná-las com qualquer body ou blusa para trazer um ar carnavalesco para o look.

Brincos diferentões

Antes um pouco esquecidos nos dias de folia, os brincos agora começaram a ganhar destaque no Carnaval. As marcas investem cada vez mais no acessório, que aparece em versões bem grandes, com fios metálicos, pompons, strass e até frases.

Tiaras com frases

Agora, as versões mais “tradicionais” das tiaras, com flores e brilhos, devem dividir espaço com os adereços com palavras e frases populares na internet. A febre começou ano passado e, nesse ano, os acessórios com memes prometem continuar bombando nas festas. O melhor é que é superfácil fazer em casa, com um arco simples, EVA e cola quente. Além delas, as tiaras feitas com efeito metalizado dourado ou prateado também são tendência.

Quimono

O quimono é uma ótima opção para quem quer entrar no clima da festa sem ousar muito. Geralmente, eles são feitos com aplicações de paetês e brilhos e dão um efeito lindo para qualquer look, seja com bodies, camisetas, regatas ou tops. De quebra, esquentam um pouco em caso de um dia mais frio ou de chuva e podem até ser usados fora do carnaval, com looks mais básicos.

Meia calça

Sim, pode parecer estranho usar meia calça nos dias quentes do Carnaval, mas essa promete ser uma das grandes tendências desse ano. Esqueça as tradicionais pretas que, de fato, não têm nada a ver com o clima da festa e invista nas mais diferentes, coloridas, arrastão ou com desenhos e aplicações. O resultado é lindo quando combinado com bodies, maiôs ou shorts.

Viseira

Depois de ficarem sumidas por algumas temporadas, as viseiras voltam com tudo nesse Carnaval. Elas são ótimas para se proteger do sol e também deixam o look mais estiloso. As mais populares são as transparentes e com brilhos.