Casa de Criadores 54: Confira programação e como conseguir ingressos

Dedicada a promover novos talentos da moda nacional, a Casa de Criadores começa na próxima quarta-feira (24), em São Paulo, e segue até 30 de julho. A edição 54 conta com abertura de Alexandre Herchcovitch e, assim como as outras, é gratuita.

O tema que norteia a Casa de Criadores 54 é Catarse. Designers, estilistas, estudantes e profissionais da indústria se reúnem com o objetivo de levantar o debate sobre o sentido da moda.

Os desfiles acontecem em locais históricos do centro da cidade de São Paulo – Viaduto do Chá, Praça Ramos de Azevedo, Biblioteca Mário de Andrade, Galeria Prestes Maia e Vale do Anhangabaú.

Entre os nomes de destaque da próxima Casa de Criadores estão Nalimo, com trabalho focado na cultura indígena, Mônica Anjos, que prestará homenagem à linguista e escritora Conceição Evaristo, além de Rober Dognani, Sukeban, Le Benites, Studio Ellias Kaleb, Guma Joana, Jal Vieira Brand e Guilherme Valente.

Estreantes na temporada, Lourrani Baas, N/E* Recycled e Ofegallery trazem representatividade transsexual e preta para o evento.

Ainda do ponto de vista da diversidade, são 10 estilistas transgênero e marcas que abordam questões raciais em suas narrativas, como Studio Ellias Kaleb, Visén, NotEqual, Jal Vieira, MOCKUP, DCRLHS, VOUASSIM, Berimbau Brasil e Estúdio Cena. Há também as marcas Shitsurei e SUKEBAN, que se baseiam na vivência nipo-brasileira.

Além das passarelas, a Casa de Criadores se une ao Sebrae para apresentar a oficina Crie Moda Autoral Trans-Forma, que ocorrerá entre os dias 26 e 30 de julho na Galeria Prestes Maia, em paralelo aos desfiles.

O curso oferece capacitação gratuita em moda exclusivamente para a população trans. Os designers Alexandre dos Anjos, Jorge Feitosa e Dayony Moura estarão presentes no curso.

Ingressos para a Casa de Criadores

A entrada é gratuita e o público tem acesso aos ingressos pelo link via Sympla, disponibilizado no site da Casa de Criadores e no Instagram do Novo Anhangabaú (@novoanhangabau). As cotas serão liberadas diariamente entre 22 e 26 de julho, às 11h00.

Programação da Casa de Criadores 54

Quarta-feira – 24/07



11h30 – Salão Almeida Junior

Herchcovitch; Alexandre

Sexta-feira – 26/07 1

7h30 – Viaduto do Chá

Lourrani Baas

Vivao Project

Berimbau Brasil

19h – Viaduto do Chá

MOCKUP

Ken-gá

Vou Assim + DCRLHS

NotEqual

Sábado – 27/07

16h – Praça Ramos de Azevedo

PEDRA

17h30 – Viaduto do Chá

‘a neutopia’ (Projet LAB)

UMS 458 – LL

Nalimo

19h – Viaduto do Chá

Fkawallyspunkculture (fashion filme)

Estúdio Traça

SUKEBAN

Le Benites

Domingo – 28/07 (domingo)

15h – Praça Ramos de Azevedo

ARTSOUJÊ

16h – Praça Ramos de Azevedo

Leandro Castro

17h – Galeria Prestes Maia

Studio Ellias Kaleb

18h30 – Viaduto do Chá

YHRA (fashion filme)

N/E* Recycled (Projeto LAB)

Visén (Projeto LAB)

Estúdio Cena

Guma Joana

Jorge Feitosa

Segunda-feira – 29/07

16h – Biblioteca Mário de Andrade

Jal Vieira Brand

17h30 – Viaduto do Chá

Plataforma Açu (fashion filme)

Alexei

Dellum

Mônica Anjos

19h – Praça Ramos de Azevedo

Ofegallery

Terça-feira – 30/07

16h – Praça Ramos de Azevedo

Shitsurei

17h30 – Viaduto do Chá

Sherida

Xyboia

Dystropic.core Lab

19h – Viaduto do Chá

Jacobina (fashion filme)

Vittor Sinistra

Guilherme Valente

Rober Dognani x Felipe Fanaia

