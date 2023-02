Carnaval com chuva: 9 looks para aproveitar a folia mesmo sem sol

Os brasileiros estão há dois anos sem Carnaval, então nada mais esperado do que estar com a ansiedade nas alturas para aproveitar a festa ao máximo. No entanto, o clima veio como um balde de água fria para quem já estava com fantasias prontas para aqueles lindos dias de sol típicos do verão: em muitas regiões do país, a expectativa é de chuva para a semana inteira. A alternativa? Encontrar looks que suportem tanto o calor, quanto a água.

Estamos na torcida para que as previsões sofram alterações e faça um sol lindo, mas, se não rolar, temos aqui 9 ideias de looks para um Carnaval com chuva. Veja abaixo:

Capas de chuva podem ser divertidas

Não vai ter jeito, se chover, é importante ter um capa de chuva na bolsa. Como estamos naquela época do ano em que tudo pode ser mais divertido, ainda dá tempo de garantir uma capa diferentona e combinar com sua ideia de look carnavalesco.

Aposte em galochas

Se as galochas já são boas para pular Canaval no sol, pois protegem os pés, na chuva…elas são tudo! Deixe o tênis de lado e aposte nelas, que manterão os pés sequinhos durante todo o tempo.

Plastic girl

Aquela saia de plástico acompanhada de uma blusa, jaqueta ou capa de chuva com a estética plástica é uma baita ideia de fantasia. Fica com cara de Carnaval e te protege de um tempo duvidoso. A galocha vai ornar com esse look.

Estética futurista

As roupas plastificadas deixam a produção com uma cara futurista que também é muito interessante. Tecidos holográficos, viseiras, botas e muito glitter conversam com esse visual.

Abrace o caos, ou no caso, a chuva

Brasileiros são criativos e sabemos que muita gente vai transformar o tempo chuvoso em um motivo para sorrir. As fantasias podem entrar nesse clima, assumindo que choveu mesmo e não problema, dá para se divertir assim mesmo.

Um guarda-chuva pode compor o look

É Carnaval, ninguém vai te julgar por nada, principalmente se você aparecer com um guarda-chuva. Um look colorido, com referências do Frevo, dá conta de uma sombrinha.