Uma seleção de calças jeans versáteis para por no armário

As calças jeans estão entre as peças mais versáteis e nunca saem de moda! Perfeitas para ir do trabalho ao lazer, elas são quase que essenciais no guarda-roupa e fazem toda a diferença no look. Para fazer bonito com elas, separamos 18 opções desse item clássico para ter no armário. A seleção conta com calças skinnys, wide legs, pantalona e com corte reto, confira:

1. Calça Jeans Skinny Básica, R$189,90 – Compre aqui

2. Calça Jeans Abotoamento Diferenciado, R$299,90 – Compre aqui

3. Calça Jeans Mom, R$259,90 – Compre aqui

4. Calça Jeans Reta Cintura Baixa, R$139,90 – Compre aqui

5. Calça Jeans Wide Vinco, R$299,90 – Compre aqui

6. Calça Wide Jeans Pregas, R$239,90 – Compre aqui

7. Calça Jeans Cigarrete cós largo Dudalina, R$227,94 – Compre aqui

8. Calça Jeans Pantalona Dudalina, R$499,90 – Compre aqui

9. Calça jeans wide leg cintura super alta azul claro, R$129,99 – Compre aqui

10. Calça reta loose copenhagen com fenda mindset azul claro, R$219,99 – Compre aqui

11. Calça jeans reta destroyed cintura super alta azul claro, R$139,99 – Compre aqui

12. Calça jeans skinny bumbum perfeito sawary preta, R$179,99 – Compre aqui

13. Calça Jeans Básica Feminina Cintura Alta Pantalona, R$169,99 – Compre aqui

14. Calça Jeans Feminina Cintura Super Alta Slouchy, R$169,99 – Compre aqui

15. Calça Cool girl Ibiza John John, R$598,00 – Compre aqui

16. Calça Fashion Hanoi John John, R$397,60 – Compre aqui

17. Calça Jeans Destoyed Cintura Média, R$152,99 – Compre aqui

18. Calça Skinny Califórnia John John, R$257,60 – Compre aqui

