Conforto e estilo! 7 tendências de moda festa para o inverno

Seja para um casamento ou outro momento formal, escolher um look de moda festa para o inverno nem sempre é tarefa fácil. Afinal, é preciso pensar não só no estilo, como também no conforto térmico para aproveitar a ocasião ao máximo. Para te ajudar, Paula Aziz, diretora criativa da Fabulous Agilità, revela sete tendências do ano.

Brilhos, paetês e metalizados

É hora de tirar as peças reluzentes do fundo do armário. “Símbolos da tendência disco dos anos 1980, brilhos, paetês e tecidos metalizados estão super em alta de novo e, de quebra, são a dica perfeita para despertar a vontade de cair na pista de dança de um casamento ou formatura”, indica. O melhor? Estes tecidos costumam ser mais pesados, te deixando quentinha.

Conjuntos

Uma das principais apostas da temporada, segundo a especialista, é fugir da produção clássica com vestidos e apostar em um conjuntinho, compondo uma produção moderna e elegante. Os tecidos brilhantes, com paetês, ou em alfaiataria colorida fazem toda a diferença para compor um look cool para uma festa mais formal.

Bordados e aplicações

“Os vestidos bordados com flores, rendas e pedrarias nunca saem de moda. Mais do que nunca, o mundo fashion está encantado por eles. Combine esses detalhes em um vestido modelo princesa para criar uma produção mais delicada. Detalhes em transparências fazem um contraponto sexy, que são a escolha certa para madrinhas de noivas”, esclarece. Para ficar quentinha, vale usar a manga longa ou echarpes.

Camadas e babados

Para não passar despercebida e manter a sofisticação em festas de casamentos, Paula afirma que os babados são a saída ideal. Vestidos com saias volumosas e camadas desde a cintura são a cara deste inverno. O bom é que os modelos funcionam tanto com cores lisas quanto tecidos estampados.

Comprimentos mini + Manga longa

“Direto dos anos 2000, os comprimentos mínis foram destaque nos últimos desfiles. Para festas de noivado despojadas no campo ou na praia, aposte em vestidos curtinhos com manga longa para produções estilosas e descoladas. Nos tecidos, rendas, bordados, transparências e estampas minimalistas são bem-vindos.”

Estampa floral

Nenhuma estampa reflete tão bem o desabrochar de dias melhores quanto a floral. Tons de azul, que inspiram tranquilidade e serenidade, combinam super bem com a padronagem para produções românticas e delicadas – ideal para batizados e comemorações diurnas. Apesar de muita gente pensar automaticamente em verão e primavera, é possível encontrar florais que combinem com a estação mais fria do ano. Fundos escuros ou tamanhos maiores – ou mesmo modelagens de manga longa – dão um toque mais invernal.

Cores

“Uma tendência que veio para ficar, principalmente nesta temporada, é a de apostar nas cores. Rosa, azul, vermelho e, especialmente, o verde são os grandes destaques, dando vida à diversos modelos de vestidos. Nada melhor do que um look festa, com uma cor super viva, para arrasar nas celebrações!”