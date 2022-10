8 looks com animal print para se (re)apaixonar pela estampa

Atualizado em 21 out 2022, 13h29 - Publicado em 23 out 2022, 08h05

Por Raíssa Basílio Atualizado em 21 out 2022, 13h29 - Publicado em 23 out 2022, 08h05

Em meio a cores vibrantes, paetês e outras peças que dão um up na hora de se vestir, o ano de 2022 veio recheado de brilho – um reflexo dos últimos anos que passamos em casa por conta da pandemia de covid-19. O animal print entra neste saldo, como uma estampa que raramente sai de moda e que cumpre a missão fashionista de acordo com o look.

Os animais e as cores podem até mudar de acordo com a temporada, mas a tendência segue em alta. Com uma grande variedade de estilos, dá para encontrar animal print em praticamente tudo que você imaginar, de acessórios de cabelo até sapatos. Literalmente, da cabeça aos pés.

Visando diferente referências, selecionamos 8 looks incríveis com estampas animais:

Animal print em bolsas, sapatos e mais acessórios

Usar animal print pode aprimorar seu guarda-roupa, seja por meio de acessórios ou de um visual completo. Essa, aliás, é uma grande pedida para quem quer começar a usar, mas não tem costume. O resultado é um visual cool.

Jogue no seguro

O animal print tem naturalmente uma leitura mais ousada e sensual, mas isso não significa que não possa ficar discreto e elegante. Se a ideia é não chamar tanta atenção, existem alternativas sutis e neutras. Os melhores looks, muitas vezes, vêm das roupas mais simples que você tem. Combine uma t-shirt com estampa animal, como uma saia ou uma calça.

Adicione camadas

Um vestido ou uma regatinha com animal print podem ficar ainda mais descoladas se você brincar com camadas.

Animal print com outras estampas

O mix de estampas se faz digno também no animal print. A ideia aqui é ir por similaridade: aposte em cores semelhantes, ou em uma mesma padronagem, mas em cores diferentes.

Vá de blazer

Blazer pode trazer um equilíbrio a um look completamente animal print. Um pouco ousado? Talvez, mas completamente estiloso.

Terno animal print

Que tal ousar ainda mais? Um terno de oncinha pode ser uma opção incrível, que funciona tanto com uma peça neutra por baixo, quanto com uma t-shirt estampada.

Invista em casacos

O clima no Brasil nem sempre segue uma regra, então um casaco estampado é sempre bem-vindo! Jaquetas, suéteres e outras roupas quentinhas trazem um charme a mais para o look.