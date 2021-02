Veja o significado por trás dos broches valiosos da Rainha Elizabeth

Se há algo marcante nos looks da Rainha Elizabeth II, 94 anos, são os broches, que a monarca comumente usa. Mais do que um enfeite, o acessório tem a função de transmitir uma mensagem a todos, principalmente durante algum marco importante para a família real, como nascimento de herdeiros, casamentos, batismos, entre outros eventos.

A maioria dessas peças – que são vigorosamente enfeitadas e apresentam valor inestimável – foram passadas de geração em geração, carregando consigo muito sentimentalismo e história para contar. Além disso, o acessório também é usado como gesto diplomático em viagens a países do exterior e já foi adotado por Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, como parte de seus looks em eventos específicos.

Veja alguns exemplos:

Broche de cesta de flores

Presente dos pais da rainha no nascimento do príncipe Charles em 1948, o broche foi usado pela rainha algumas semanas depois para suas primeiras fotos oficiais. Em 2013, o mesmo broche foi usado no batismo de seu bisneto, o príncipe George e no Natal, durante seu discurso festivo que apresentou fotos emolduradas do batizado de George e também de seu pai, rei Jorge VI.

Broche de crisântemo

Usado na série de fotos tiradas de Elizabeth e Philip em sua Lua de Mel em 1947, esse broche em especial mostra o lado romântico da monarca e fatos recentes mostram isso. A rainha celebrou, em novembro de 2020, 73 anos de casamento com o príncipe Philip e fez uso do broche. O mesmo acessório foi usado em 2007 no 60° aniversário de casamento dos dois.

O broche de rosas

Esse, em especial, remete à mãe da rainha Elizabeth. Encomendado pela soberana para marcar o 100° aniversário de sua mãe em 2000, o broche contem a “Rainha Elizabeth Grandiflora Rose”, uma rosa pintada a mão, que remete à coroação da atual rainha, e é cercada por 100 diamantes. A monarca também usou o broche em seu discurso de Natal em 2002, meses após o falecimento de sua mãe.

O broche de concha Courtauld Thomson

Esse broche também faz memória à mãe da rainha Elizabeth e era um dos favoritos da Rainha Mãe. O broche em forma de concha, com diversos diamantes cravejados e uma única pérola redonda, foi usado pela rainha em fevereiro de 2009 na inauguração da estátua em homenagem a Elizabeth mãe no Mall.