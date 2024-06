8 looks icônicos com a bota de cano curto

A bota de cano curto está entre os sapatos curingas das mulheres. Também chamada de ankle boot, ela foi popularizada em 2007 e só perdeu o protagonismo por volta de 2014, quando as de cano médio e longo voltaram ao foco. Atualmente, o modelo é escolhido por quem deseja looks estilosos, sofisticados e confortáveis.

Bota de cano curto é versátil

Você sabia que é possível vestir looks nada básicos com as botas de cano curto? Apesar de muita gente acreditar que elas só possam ser usadas em propostas mais convencionais, a verdade é que o sapato consegue se adaptar aos diferentes estilos. “A versatilidade das ankle boots permite criar os mais diversos visuais”, pontua a consultora.

Ankle boots em look para o inverno

Se o desejo for uma composição elegante, a bota de cano curto pode acompanhar o trench coat. “Combinar peças com cores dentro da mesma tonalidade é uma dica para quem procura um visual ainda mais sofisticado dentro desse proposta”, indica a consultora de moda Paula Campos.

Bota de cano curto com jeans

Quando a preferência é por visuais básicos, a calça jeans e a camisa preta podem ser usadas com a bota de cano curto. “Para dar um charme a mais, indico deixar os três primeiros botões abertos e usar uma regata ou camiseta branca por baixo”, fiz Paula.

Visual divertido com ankle boots

Pessoas com estilo criativo são beneficiadas pelas modelagens mais alongadas junto das ankle boots, segundo a profissional. “Também é interessante unir estampas diferentes para alcançar um efeito único.”

Bota de cano curto em visual despojado

Por último, mas não menos importante, as peças máxi são uma excelente aposta para quem procura um look mais despojado. “Ao acrescentar as botas de cano baixo, o resultado é uma produção mais complexa para seu dia”, finaliza a consultora.