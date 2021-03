Veja como fazer combinações estilosas com blusa de um ombro só

Roupas entram e saem de moda, e as blusas de um ombro são prova disso, seja os modelos de manga longa, curta, e aqueles usados como body. A “nova tendência” é cheia de estilo, tem a cara dos anos 1970 e faz parte do guarda roupa de famosas e não famosas.

Confira alguns pins que selecionamento para você se inspirar e combinar:

Um ombro só com manga longa

Já pensou em juntar duas modas retrô em uma só? A blusa um ombro só, com a estampa pied poule, te proporciona isso.

Com Jeans

Se você gosta de looks para o cotidiano com jeans, a blusa também combina com você.

De saia

Se é do time que ama saia e mangas bufantes, vai amar essa combinação.

Continua após a publicidade

Com shorts

Se você ama um clima de sol para colocar shorts, a blusa pode virar a sua queridinha.