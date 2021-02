Novas variantes do coronavírus têm transmissão até 50% mais rápida

Dimas Covas, o diretor do Instituto Butantan, disse em entrevista à GloboNews nesta sexta-feira (26), que prevê uma piora da pandemia no país e teme que os casos isolados de cidades do Brasil que enfrentam colapso em seu sistema de saúde, como Manaus, capital amazonense e Araraquara, no interior de São Paulo, se torne uma realidade geral do país.

De acordo com o diretor, o que justifica o aumento de casos e internações no país, que já apresenta cerca de 12 estados a beira do colapso, é a velocidade de contaminação que as novas variantes apresentam.

Segundo ele, Manaus, Jaú e Araraquara podem não ser exemplos isolados. “Isso pode ser a nova forma de comportamento [do vírus], que é rapidamente atingir e levar pessoas aos hospitais e lotar as nossas UTIs.”

“As novas variantes têm taxa de transmissão maior – pelo menos 30% a 50% mais rápidas – e ainda temos a possibilidade que elas possam ser mais agressivas“, avaliou Dimas Covas, que atribuiu os recordes de mortes e contaminação pelo vírus em janeiro e fevereiro às variantes.

“Embora a vacinação seja importante, o mais importante agora é controlar a disseminação do vírus e impedir a circulação das variantes, que podem se tornar as dominantes. Se não agirmos rapidamente podemos ser impactados de forma mais negativa do que na primeira onda“, disse o diretor que acredita que a velocidade da pandemia é maior do que o poder de vacinação da União.