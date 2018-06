Atleta nº1: moda esportiva invade as ruas com toque glamouroso

Com peças cada vez mais bem estilizada, a moda esportiva ganha versatilidade e invade as ruas. No clima de Copa, usamos o Estádio do Pacaembu, em São Paulo, como pano de fundo, para mostrar como apostar nesse estilo.

Confira 9 looks para se apaixonar e adotar no seu dia-a-dia:

1. Ponto de cor

Parka de plástico, Osklen – R$ 697*

Body de cirré, Amaro – R$ 129,90*

Calça de crepe, NK Store – R$ 1.320*

Bolsa de material sintético, Birô para Mega Polo Moda – R$ 260*

Tênis de couro, Louis Vuitton – preço sob consulta (usado em todas as fotos)*

Tenha em seu guarda-roupa:

1. Jaqueta de plástico, Amaro – R$ 159,90*

2. Tênis de material sintético, Via Marte – R$ 179,90*

3. Top de malha, Dzarm – R$ 49,90*

4. Mochila de náilon, Jansport – R$ 649*

5. Calça de moletom, Tommy Hilfiger – R$ 999*

2. Conjuntinho preto

Parka de algodão, Coven – R$ 1.995*

Top de neoprene, Under Armour – R$ 129,90*

Macacão de náilon, Adidas Originals – R$ 329,99*

Legging de Lycra, New Balance – R$ 349,90*

Óculos de resina, Prada, na Luxottica – R$ 1.150*

Mochila de náilon, Puma – R$ 224,90*

Tenha em seu guarda-roupa:

1. Jaqueta de tactel, Lenny Niemeyer – R$ 498*

2. Top de Lycra, Blue Beach – R$ 65*

3. Legging de Lycra – R$ 229,90*

4. Mochila de náilon, Adidas – R$ 130*

5. Tênis de material sintético, Adidas – R$ 350*

3. Pegada futurista

Parka de plástico, Courrèges, na NK Store – preço sob consulta*

Blusa de moletom, Adidas Originals – R$ 270*

Short de tela, Forever 21 – R$ 70*

Legging de Lycra, New Balance – R$ 349,90*

Bolsa de náilon, Adidas Originals – R$ 50*

Tenha em seu guarda-roupa:

1. Jaqueta de poliéster, Le Lis Blanc, no Shop2gether – R$ 1.290*

2. Tênis de material sintético, Nike – R$ 479,90*

3. Blusa de moletom, Lollita – R$ 827*

4. Short de tactel, Memo – R$ 139,90*

5. Mochila de material sintético, Puma – R$ 189,90*

4. Casual clean

Casaco de verniz, Courrèges, na NK Store – preço sob consulta*

Top de algodão e poliéster, Andressa Salomone – R$ 290*

Top de Lycra, Puma – R$ 114,90*

Calça de algodão, Under Armour – R$ 249,90*

Tenha em seu guarda-roupa:

1. Parka de poliéster, Renata Campos – R$ 1.104*

2. Bolsa de poliamida, Kipling – R$ 1.099

3. Tênis de material sintético, Nike – R$ 550*

4. Top de Lycra, Live! – R$ 119,90*

5. Calça de moletom, Vi and Co. – R$ 345*

5. Mix clássico

Casaco de náilon, Osklen – R$ 1.197*

Camiseta de algodão, Adidas Originals – R$ 99*

Regata de crepe, Mixed – R$ 870*

Calça de poliéster, Shoulder – R$ 359*

Mochila de lona, Michael Kors – R$ 1.035*

Tenha em seu guarda-roupa:

1. Jaqueta de poliéster, Amaro – R$ 269,90*

2. Tênis de couro,Reebok – R$ 280*

3. Mochila de náilon, Renner – R$ 129,90*

4. Camiseta de algodão, Lauf – R$ 119*

5. Calça de veludo, Blue Beach – R$ 125*

6. Com transparência

Blusa de moletom, Vitor Zerbinato – R$ 1.563*

Top de tricô, Dzarm – R$ 249,99*

Saia de tela, Puma – R$ 299,90*

Legging de microfibra e tela, Mulher Elástica – R$ 189,90*

Bolsa de náilon, Renner – R$ 89,90*

Tenha em seu guarda-roupa:

1. Blusa de moletom, Lenny Niemeyer – R$ 328*

2. Tênis de material sintético, Mizuno – R$ 199,90*

3. Bolsa de náilon, Puma – R$ 149,90*

4. Saia de poliéster, Giuliana Romano, no Shop2gether – R$ 581,90*

5. Legging de Lycra, Track and Field – R$ 209*

7. Brilho bom

Jaqueta de poliéster, Forever 21 – R$ 189,90*

Camiseta de algodão, Lemon Basics – R$ 148*

Top de Lycra, Adriana Degreas – R$ 680*

Calça de cirré, Le Lis Blanc – R$ 899,90*

Cinto de elástico, Adidas Performance – R$ 49,99*

Bolsa de neoprene, Adidas Originals – R$ 249,99*

Tenha em seu guarda-roupa:

1. Jaqueta de poliéster, Renner – R$ 199,90*

2. Bolsa de poliéster, Renner – R$ 159,90*

3. Tênis de náilon, New Balance – R$ 350*

4. Camiseta de algodão, Hering – R$ 49,99*

5. Legging de Lycra, Amaro – R$ 129,90*

8. Arrase no paetê

Colete de paetês, Andressa Salomone – preço sob consulta*

Top de algodão, Scala – 59,50*

Regata de algodão, Forever 21 – R$ 39,95*

Calça de lã, Uma – R$ 598*

Tenha em seu guarda-roupa:

1. Colete de poliéster, Renner – R$ 199,90*

2. Top de Lycra, Memo – R$ 159,90*

3. Mochila de náilon, Jansport – R$ 149*

4. Tênis de material sintético, New Balance – R$ 449,90*

5. Calça de poliéster, Yogini – R$ 389,90*

9. Show de bola

Regata de tricô, Egrey – R$ 499*

Colete de algodão, Colcci Fitness – R$ 329*

Mochila de náilon, Lacoste – R$ 569*

*Preços pesquisados em maio. Sujeitos a alteração.

Agradecimentos ao Estádio do Pacaembu, em São Paulo

