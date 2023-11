Black Friday: dicas para não errar na hora de comprar roupas pela internet

A Black Friday está chegando e a nossa wishlist de compras não perde por esperar pelas melhores promoções. Porém, na hora de realizar as compras, uma das maiores queixas entre os consumidores, mais precisamente daqueles que gostam de comprar roupas pela internet, é a falta de precisão nos tamanhos e medidas das peças.

Segundo uma pesquisa realizada no último ano pelo Google, ao menos 68% das pessoas entrevistadas dizem ter dificuldades na hora de escolher o tamanho ideal para a sua peça e, em paralelo, 59% tiveram algum problema relacionado ao tamanho delas.

Mas como fazer com que a escolha do tamanhos das peças sejam fiéis à sua modelagem na hora de realizar suas compras?

Pensando nessa dinâmica de evitar alguns transtornos para esta Black Friday, separamos dicas essenciais para você não errar na hora de escolher o tamanho ideal para suas roupas. Confira todas as dicas a seguir:

Continua após a publicidade

Como tirar suas medidas

A maioria das pessoas não sabe quais são as suas medidas exatas, e a falta dessa informação pode ser crucial na hora de comprar uma peça pela internet.

Por isso, é importante que você saiba quais são as suas dimensões para ter uma noção básica sobre como as roupas poderão ficar no seu corpo. E para tirar suas medidas é necessário uma fita métrica própria para costura, dessa forma você terá a facilidade e o entendimento sobre quais são as suas dimensões.

Continua após a publicidade

Uma boa dica na de hora realizar as suas medidas é utilizar apenas peças íntimas, dessa forma, as roupas não interferem nos resultados de cada número.

Comece medindo sua cintura, transpassando a fita ao redor do corpo, um pouco abaixo do umbigo. Em seguida, passe para os glúteo, alinhe a fita entre o cóccix e a polpa do glúteos, dessa forma você terá os números para calças, shorts e vestidos um pouco mais justos.

Continua após a publicidade

Para a parte de cima, comece medindo o seu busto, transpassando a fita ao redor dos seus seios. Por fim, meça os seus braços, tanto no comprimento e largura, assim você terá as medidas para camisetas, blusas, camisas, casacos e vestidos.

Atente-se aos tecidos

O tecido também poderá influenciar bastante na hora de comprar uma peça pela internet. Algumas texturas e fibras possuem menos elasticidade do que outras, o que pode deixar o caimento da peça comprometido.

Continua após a publicidade

Prefira sempre tecidos mais elásticos ou com possibilidades de ajustes, como, por exemplo, o algodão, e elastano ou lycra, assim você não terá o transtorno de comprar algo que não se encaixe com os seus movimentos ou rotina.

Acompanhe as avaliações

Algumas plataformas de vendas de roupas disponibilizam um pequeno espaço para comentários e avaliações dos consumidores, o que pode ser bastante útil antes de enviar a peça para o carrinho.

Continua após a publicidade

Prefira avaliações que contenham fotos para verificar o caimento e ajuste da pessoa em um corpo semelhante ao seu. Isso pode facilitar na hora de associar as suas medidas à dimensão da peça.

Política de troca

Antes de finalizar sua compra, uma boa observação a se fazer é se a plataforma na qual você está comprando oferece uma política de troca facilitadora.

Apesar do Código do Consumidor exigir que o anunciante forneça a possibilidade de uma troca, a mesma pode ser demorada e até mesmo nunca cumprida.

Portanto, para não correr o risco de um possível transtorno, acompanhe os casos de troca ou se há uma política de troca que garanta a reposição do produto ou devolução do valor da compra.

Seguindo essas dicas, as chances de você errar no tamanho ou caimento das peças são baixas. Portanto, não esqueça de colocar em prática todas essas dicas nesta Black Friday e aproveite as melhores promoções para estar sempre em dia com a moda!