Bíquinis e maiôs no dia a dia: como usar a moda praia em looks casuais

Você é do time que compra novos biquínis a cada verão e depois os deixa praticamente esquecidos numa gaveta o resto do ano? Pois saiba que as peças podem ser um elemento chave para um guarda-roupa mais versátil. Em combinações criativas com praticamente qualquer outra peça do seu acervo, a moda praia pode transitar entre dia e noite, compondo desde looks mais casuais até os mais elegantes.

Para isso, a primeira dica é comprar as peças já pensando em suas possibilidades de compor uma roupa fora da praia. Pense se o top ou maiô poderá ser usado separadamente, por exemplo, com uma saia, shorts ou calça. Lembre-se também que cores neutras são mais fáceis de combinar e pense na paleta já existente no seu armário. Se você é fã de estampas, use suas peças de moda praia estampadas com outras de fundo de cor sólida, ou vice-versa. E diversifique seus tops de bíquini: com apenas uma parte de baixo e várias partes de cima, as possibilidades são quase infinitas. Com modelos de diferentes cortes, comprimentos, estampas e texturas, é possível criar uma grande variedade para o dia a dia. A estilista Paola Serra dá outras orientações de como levar essas peças da areia ou da beira da piscina para todos os outros ambientes:

Maiô em looks casuais

Paola afirma que o maiô e o body são peças cada vez mais parecidas: “A peça de moda praia pode facilmente estar presente em um look diurno casual ou em um look noturno super stylish, basta optar por combinações com calças, saias ou shorts mais larguinhos, para garantir um contraste entre peças sem deixar de lado a elegância“, comenta ela, que também é fundadora da marca de moda praia Le Bain.

Top como cropped

Se já usamos o cropped no dia a dia, o que nos inibe de apostar nos tops de swimwear também? “Proporcionando um visual parecido, os tops de moda praia garantem muita sustentação ao longo do dia e podem ser vestidos de maneira muito similar ao que já estamos acostumados. Caso ainda não se sinta totalmente confortável, é possível usar o top acompanhado de uma terceira peça como camisa, um casaco ou uma jaqueta, fazendo uma combinação sem erro”, diz a estilista. Muito versáteis, as partes de cima do biquíni combinam com shorts, calças, saias e até macacões.

Saída de praia como vestido ou kimono

As saídas de praia são peças que geralmente já possuem uma certa leveza e fluidez, fazendo com que a sua versatilidade e elegância sejam ainda maiores. “Com uma sandália, uma rasteirinha, um tênis e até com uma bota, a sua saída pode ganhar um visual mega diferente e estiloso, além de aumentar ainda mais o guarda-roupa. Para completar o look, nada melhor do que uma boa combinação de joias e outros acessórios, garantindo uma produção inusitada”, garante Paola. Se sua saída tiver um corte mais parecido com um kimono, vale apostar num estilo boho, com uma calça jeans, por exemplo, criando um estilo descontraído longe do mood praia.