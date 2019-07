‘O Rei Leão’ acabou evidenciando uma forte tendência na moda

Você provavelmente já percebeu que a animal print voltou com tudo. Agora, além da clássica oncinha, existem várias peças com estampa de zebra, cobra, em versões coloridas ou preta e brancas. Apesar da tendência já ter voltado há algum tempo, ela com certeza ficou mais forte com as várias notícias da versão live-action do clássico O Rei Leão, que estreia nesta quinta-feira (18).

Desde 2017, quando foi anunciado que Beyoncé faria a dublagem da leoa Nala no remake, marcas de roupa e maquiagem se inspiram na atmosfera do filme para coleções especiais. Agora, com a proximidade da estreia, está cada vez mais fácil encontrar roupas e acessórios com as estampas animais que também remetem ao filme.

A equipe de CLAUDIA reuniu algumas peças que vão te ajudar a aderir à tendência. Confira:

1- Vestido curto de crepe com decote, Amaro, R$ 124,90*

2- Blusa em crepe animal print, Renner, R$ 119,90*

3- Calça skinny animal print, Renner, R$ 69,90*

4- Tênis slip on animal print, Anacapri, R$ 189,90*

5- Cachecol com animal print, Zara, R$ 119*

1- Macacão pantacourt, Renner, R$ 139,90*

2- Short onça, Animale, no OQVestir, R$ 188,90*

3- Suéter tricot animal print, Amaro, R$ 209,90*

4- Bolsa flap, Amaro, R$ 204,90*

5- Sandália feminina animal print, C&A, R$ 109,99*

*Preços consultados em julho/2019. Sujeitos à alteração.

