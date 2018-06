Meghan Markle agora precisa seguir regras de calçados

Kate Middleton e Meghan Markle tiveram que incorporar hábitos de vestimenta em relação aos sapatos para seguir as recomendações de etiqueta da realeza. Talvez você nunca tenha notado, mas Kate, a duquesa de Cambridge, sempre usa sapatos fechados em compromissos formais ou em eventos em que representa a Família Real.

“Sapatos com dedos abertos são considerados calçados informais e inadequados para compromissos oficiais”, disse William Hanson, especialista em etiqueta a Elle.

Segundo o especialista, as convidadas do casamento real foram instruídas a evitar os sapatos abertos e também foi solicitado que usassem vestidos que cobrissem seus ombros e caíssem abaixo do joelho. No entanto, algumas convidadas não seguiram a recomendação, Troian Bellisario e Chelsey Davy, por exemplo, usaram sandálias.

No primeiro evento de Meghan depois do casamento, a festa de aniversário do Príncipe Charles, a duquesa optou por um scarpin nude e combinou o vestido sóbrio com uma meia calça – item também obrigatório.

A rainha, a princesa Beatrice, a duquesa da Cornualha, Camille, esposa de Charles, também costumam ser vistas usando sapato fechado.

