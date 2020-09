A volta da cintura baixa

As polêmicas calças de cintura baixa ensaiam um retorno às ruas, mas vem repaginadas, em versões diferentes do que costumávamos ver nas celebridades nos anos 2000. Quem não se lembra de Britney Spears, Paris Hilton e Christina Aguilera usando calças com cinturas baixíssimas, adornadas por piercings no umbigo?

Antes de se tornar uniforme das celebridades nos anos 2000, o cós baixo nas calças já era visto nos anos 1960, no modelo Saint-Tropez, eternizado pela musa Brigitte Bardot.

Continua após a publicidade

Nos anos 1970, a cintura baixa veio acompanhada das controversas bocas de sino, que foram sucesso primeiro entre artistas e logo foram adotadas pelo público jovem da época.

Já em 1994, Alexander McQueen lançou as calças “Bumster”, que eram tão baixas que chegavam a deixar o “cofrinho” à mostra.



Mas foi nos anos 2000 que o modelo virou unanimidade mundial nas passarelas, nas ruas e entre as celebridades. Nas temporadas mais recentes, marcas como Versace, Isabel Marant e Balmain trouxeram os modelos de cintura baixa em novas versões, com silhueta bem solta ao corpo e pernas retas e largas.

A partir de então, celebridades como Bella Hadid e Hailey Bieber adotaram o modelo, atraindo a curiosidade do público e das marcas de fast fashion. Resultado? Tendência detectada.

Continua após a publicidade

Como adotar a moda e usar peças de cintura baixa?

View this post on Instagram 💙 A post shared by Rita Carreira (@ritacarreiraa) on Aug 2, 2020 at 5:28pm PDT Continua após a publicidade



Lembrando que moda é a oferta e estilo é o que você faz com ela, use da forma que desejar: como nos anos 2000, com tops cropped e barriga totalmente à mostra (mesmo quem não tem a barriga tanquinho. Por que não?), ou coordenando com peças mais cobertas, misturando com alfaiataria de forma mais elegante. Não é porque está na moda que você precisa aderir, mas se tiver vontade, use e abuse.

Como se livrar das dívidas e multiplicar seu dinheiro