Da cabeça aos pés: os destaques de acessórios na SPFW N56

A SPFW N56 encerra neste domingo (10), depois de quatro dias de desfiles inspiradores. E, nas passarelas, não foram apenas as roupas que brilharam e se tornaram objetos de desejo das fashionistas: da cabeça aos pés, os acessórios – sobretudo os de materiais rústicos e naturais – deram um show à parte. Aqui, reunimos os principais destaques desta temporada.

Destaques de acessórios na SPFW N56

Maxi brincos

Nada de sutileza! Reforçando o que vimos nas passarelas internacionais, os brincos em tamanho maxi devem reinar.

A marca Apartamento 03 foi uma das marcas a darem destaque aos maxi brincos, com versões em pedras azuis, metal e penas, que complementaram com perfeição as peças em azul cobalto, prata e branco.

Outra marca a investir nas peças maxi foi a SAU, com brincos de metal em formatos variados – lembrando estrelas ou explosões de brilho.

A The Paradise parece ter se inspirado naqueles brincos que todas usaram nos anos 2000 – sim, sabemos que você também teve um! A marca revisitou a peça em tamanho maxi, usada em uma única orelha ou em ambas. Pronta para voltar no tempo?

Helô Rocha complementou seus looks com fibras naturais – como o conjunto de saia e top cropped feitos em palha – com maxi brincos em formato de peixe. Divertido e diferentão, não é?

Continua após a publicidade

Por falar em materiais naturais, a Handred acertou em cheio ao trazer brincos grandes feitos em madeira. O material, que também sempre surge em sapatos, bolsas e colares no verão, deve voltar com tudo na temporada 2024.

O desfile de Weider Silveiro trouxe uma explosão de cores nos acessórios, com destaque para as maxi flores de acrílico amarelas. A mistura do material moderno com o motivo tropical tornaram o brinco perfeito para o street style de verão.

Maxi colares

Não foram apenas os brincos que surgiram em tamanho maxi. Marina Bitu fez dos colares seus grandes destaques.

As peças, em metal, trouxeram círculos e outras formas geométricas, simples, mas impactantes – além de um rosto, como na imagem acima.

Ronaldo Silvestre apostou nos maxi colares metalizados metalizados, com diversos pingentes de coração feitos em metal, acrílico ou pedra.

Continua após a publicidade

Bolsas

No desfile da FOZ, as bolsas de palha estruturadas brilharam, exaltando o trabalho manual do nordeste. As peças foram adornadas com franjas (outro destaque da edição) e esferas de madeira.

A The Paradise também trouxe a palha verde, em bolsas estilo sacola com longas franjas que criaram um movimento interessante na passarela.

Fortalecendo mais uma vez os afazeres manuais, a Ateliê Mão de Mãe trouxe bolsas em tamanhos pequenos e médios feitas completamente em crochê, ponto que também esteve presente em suas sandálias, saias e vestidos.

Óculos de sol

Na passarela da FOZ, o óculos de sol de lente redonda ganhou armações com formas orgânicas em madeira, mais uma vez enaltecendo os materiais naturais e o artesanato, que estiveram presentes em cada elemento da coleção.

As fórmulas arredondadas, aliás, parecem que vão mesmo dominar o verão. Nas passarelas de Marina Bitu e SAU, elas surgiram com armações de acrílico – uma escolha prática, leve e moderna.

Continua após a publicidade

Chapéus

Bonés e viseiras apareceram em diversos desfiles durante a SPFW, mas o destaque mesmo fica para os chapéus em palha, apresentados nas coleções de FOZ e Ateliê Mão de Mãe, que misturou o material ao crochê. Não deu vontade de passar uma tarde na praia?