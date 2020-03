Fazendo História com originalidade, Rihanna se destaca no mundo da moda

O talento de Rihanna – e sua beleza – são inegáveis. Seu status de diva do pop e sua soberania no mundo da música poderia ser o suficiente para destacá-la como artista, mas ela vai além. Por isso mesmo fecha a lista das mulheres influentes no universo fashion que nosso Editor de Moda, Fábio Ishimoto selecionou para homenagear no mês das mulheres. “Depois de vender milhões de álbuns e conquistar o mundo através da música, Rihanna lançou suas próprias marcas de cosméticos e de moda, que se tornaram sucesso absoluto”, comenta Ishimoto. “Suas coleções para a Fenty contemplam peças para variados tipos de corpos e os desfiles tem casting diverso e empoderado, que inspiram e provocam desejo”, diz.

A artista caribenha, que nasceu em Barbados, está fazendo história. Sua parceria com o gigante francês do luxo Louis Vuitton (LVMH) a fez ser a primeira mulher negra a dirigir uma marca de roupa de luxo. Ela garante que é apenas o começo.

“Sou agressiva, gosto das silhuetas arredondadas e que as mulheres se mostrem seguras. É exatamente isto o que quero oferecer”, disse ela em 2019.

Rihanna se apresentou no lançamento de sua coleção para Fenty em setembro de 2019

Quem acompanha a carreira de Rihanna sabe que sua paixão por moda é sincera. Ela leva tão a sério seu trabalho como faz com sua música. Criou realities para incentivar novos talentos. Mais do que tudo, ela quer fugir do óbvio. “Não venho da indústria da moda e minha visão será muito menos tradicional “, diz acrescentando que as peças não serão apresentadas em desfiles.

A cantora e estilista sabe como capitalizar as oportunidades para ousar, chocar e divertir. Em 2014 a transparência do vestido deixava pouco para a imaginação.

A principal aliada de Rihanna é a Internet. “É necessário que os consumidores possam conseguir uma peça que eles gostem rapidamente, que não tenham que esperar seis meses”, explica, “Gosto dos clientes que odeiam esperar”.

Rihanna sempre foi destaque no tapete vermelho

Ela quer trazer juventude e diversidade para o mundo fechado da moda de luxo. Influencer e seguida por mais de 170 milhões de pessoas nas redes sociais, ela recebeu carta branca para inventar. Ela não faria de outra maneira. Ela mesma admite que seu estilo varia em função de seu “estado de humor”.

No dia-a-dia Rihanna veste suas peças, que vão de acordo com o seu humor

Cores, ombreiras, óculos futuristas, jóias… Rihanna mescla todos elementos e agrada. Ela veste suas peças e é a melhor garota propaganda de sua marca, sem perder o foco nas ‘mulheres comuns”: “Quero que qualquer mulher use meus vestidos”, diz. A promessa é que na sua coleção, o tamanho das peças inclua o tamanho 46. Ela realmente é uma garota única e por isso segue inspirando milhares de mulheres de todas as idades e partes do mundo.