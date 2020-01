6 jeitos de incorporar os looks da Eleven no seu guarda-roupa

A terceira temporada do fenômeno “Stranger Things”, a maior estreia da história da Netflix, além de estar lotada de referências de clássicos dos anos 80, deu de presente para nós, fãs da série, algumas boas surpresas.

Entre elas estão a apresentação da maravilhosa Robin, vivida pela atriz Maya Hawke – estilosa na ficção e na vida real -, além de maior protagonismo para Erica Sinclair, a carismática irmã do Lucas (Caleb McLaughlin), interpretada por Priah Ferguson. Para fechar, vimos uma mudança significativa no estilo pessoal de Eleven (Millie Bobby Brown), que finalmente se encontrou em looks coloridos, descoladinhos e, vejam só, superatuais.

A cena em que isso acontece é bem fofa, e mostra El e Max (Sadie Sink), fazendo a festa nas lojas do chamado Starcourt Mall, o novo shopping da cidade de Hawkins. A partir daí, vemos uma Eleven bem mais madura, que abandona de vez o vestido rosa improvisado da primeira temporada, e deixa pra lá o visual gótica suave da segunda.

Agora, suas produções são compostas, em sua maioria, por camisas com estampas vivas em neon, calças jeans folgadas e alguns acessórios indispensáveis.

Se você, assim como a gente, ficou morrendo de vontade de “fazer a Eleven” e sair por aí vestida com peças de vibe oitentista, está com sorte. Marcas diversas já entenderam que vintage é tendência, e colocaram à venda, sem querer, itens de moda bem similares aos da fase 3 de ST.

Aqui, te damos dicas simples de como incorporar os visuais da Eleven – aos poucos ou de uma só vez – no seu próprio guarda-roupa.

Com camisas estampadas

–

Se tivéssemos que escolher apenas um item de moda capaz de definir a mudança de estilo da El durante toda a terceira temporada, com certeza ele seria uma camisa estampada. Na série, Eleven prefere as de fundo escuro, como em tons de marinho e preto, acompanhadas por estampas coloridonas e divertidas: pense em prints geométricos, espaciais e/ou abstratos.

Ah! Aquela camisa amarela usada por ela nos últimos episódios dessa fase é da Levi’s, que lançou uma coleção inspirada na série no começo deste mês, e já está esgotada no site da marca, mas pode ser que você ainda a encontre em lojas físicas.

–

Onde mais tem?

Camisa estampada manga curta, R$ 99,90 – Camisa estampada manga curta, R$ 99,90 – Renner

Camisa Candy Block, R$ 188,93 – Camisa Candy Block, R$ 188,93 – Baw Clothing

Vestindo calças jeans ou em alfaiataria – tudo larguinho

–

Se é para salvar o mundo, que seja da maneira mais confortável possível – mas nem por isso menos estilosa. Assim, na maioria dos episódios Eleven aparece combinando suas camisas descoladas com calças, principalmente em jeans, de modelagem folgada.

Os “mom jeans”, com a cintura alta, corte reto e barra ampla, que faziam sucesso nos anos 80 e voltaram de vez para os nossos closets, são o modelo favorito da personagem.

Onde encontrar?

Calça jeans boyfriend, R$ 179,90 – Calça jeans boyfriend, R$ 179,90 – AMARO

Calça Mom em jeans médio, R$ 119,90 – Calça Mom em jeans médio, R$ 119,90 – YouCom

Calça Culotte com pences, R$ 179 – Calça Culotte com pences, R$ 179 – Zara

Adicionando um suspensório à produção

–

Para deixar as produções com calças ainda mais interessantes e dentro da vibe 80’s do seriado, Eleven vive combinando os jeans com suspensórios, vez ou outra, cruzando as tiras na frente. O look acima é mais uma criação da Levi’s para a série e, assim como a camisa, também já esgotou no e-commerce da marca – mas sempre existem outras opções.

Vale escolher calças que já venham com o acessório, ou até apostar nos macacões tradicionais, caso o suspensório não te agrade tanto assim. Comprar um avulso, em cores sóbrias ou vibrantes, que se adapte aos modelos de jeans que você já tem em casa, também é alternativa.

Quero!

Levi’s Macacão El Pleated Levi’s Macacão El Pleated

Suspensórios de poás com regulagem, R$ 59,90 – Suspensórios de poás com regulagem, R$ 59,90 – Renner

Calça sarja skinny com suspensório, R$ 278,90 – Cantão, à venda no Calça sarja skinny com suspensório, R$ 278,90 – Cantão, à venda no OQVestir

Com macaquinhos

–

Logo que Max e Eleven deixam o Starcourt Mall pela primeira vez, no capítulo em que as amigas vão às compras, El está vestindo um macaquinho estampado que se configura como um dos melhores looks usados por ela nessa temporada. Lá nos Estados Unidos a galera foi rápida e reproduziu a peça com todos os detalhes, à venda por 39,99 dólares (algo em torno dos 150 reais) no site Party City, que não entrega no Brasil.

Por aqui, ainda não achamos nada exatamente igual ao modelo de Eleven, pelo menos por enquanto. Mas, se você é fã de macaquinhos ou conjuntos, vale se inspirar na personagem e se jogar nos estampadões sem medo de ser feliz.

Encontre o seu:

Macaquinho amplo Borboiris, R$ 178,90, Farm – à venda no Macaquinho amplo Borboiris, R$ 178,90, Farm – à venda no OQVestir

Macaquinho feminino estampado floral manga curta, R$ 129,99 – Macaquinho feminino estampado floral manga curta, R$ 129,99 – C&A

Macaquinho estampado, R$ 119,90 – Macaquinho estampado, R$ 119,90 – AMARO

Enfeitando o cabelo com scrunchies

–

Na 3ª temporada, se Eleven não aparece com os cabelos soltos e levemente ondulados, com certeza eles estão presos com um “scrunchie” – que, em português, é a famosa “xuxinha” de cabelo. O bom é que o acessório, também incorporado algumas vezes pela Max nos episódios, voltou a ser tendência (assim como as presilhas e as tiaras), e atualmente é bem fácil de encontrá-lo em lojas físicas e online.

Manda links!

Pack com 3 scrunchies diferentes, R$ 29 – Pack com 3 scrunchies diferentes, R$ 29 – Zara

Kit com 2 scrunchies tipo bandana, R$ 15,90 – Kit com 2 scrunchies tipo bandana, R$ 15,90 – YouCom

Scrunchie Verde Neon, R$ 45 – Scrunchie Verde Neon, R$ 45 – Pri Schiavinato Acessórios

Investindo em um tênis vintage

–

Por fim, um look à la Eleven fica completinho quando coordenado aos tênis, de preferência brancos, que ela calça por toda a season 3. Aproveite, mais uma vez, que peças com pegada nostálgica e retrô estão cada vez mais sendo (re) lançadas por marcas, e encontre um modelo direto da década de 80 para dar rolê por aí.

Achou!

Tênis Freestyle Hi, R$ 199,99 – Tênis Freestyle Hi, R$ 199,99 – Reebok

Tênis Continental 80, R$ 279,99 – Tênis Continental 80, R$ 279,99 – Adidas