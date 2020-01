Vem ver os 9 modelos mais legais de tênis lançados em junho e julho

Ei, você, que não abre mão do conforto e prefere os tênis aos saltos em qualquer que seja a ocasião, saiba que o mês de junho foi recheado de novos modelos lançados por marcas do calibre de Nike, Vans e Reebok. O mesmo vale para este julho, que mal começou, mas já conta com boas e estilosas opções de compra dentro da categoria.

Temos, por exemplo, tênis com tecnologia sustentável, modelos feitos especialmente para quem é louca por Stranger Things, sugestões para quem é fã de carteirinha dos quadros de Frida Kahlo e, também, para a galera fitness, que não dispensa um modelito tecnológico e perfeito para praticar esportes evitando lesões.

Na intenção de te deixar a par de todas essas novidades, fizemos uma curadoria de ouro e juntamos, nesta página, os nove lançamentos de tênis mais interessantes da temporada – sempre, é claro, com propostas variadas.

NPC UK Cotton + Corn, Reebok

–

Mais nova proposta sustentável e unissex da Reebok, o NPC UK Cotton + Corn, além do design minimalista tem 75% de material biodegradável em sua composição. O solado, por exemplo, é feito a partir do milho (como o ‘Corn’ do nome já indica), a palmilha possui óleo de mamona como matéria-prima e a embalagem é todinha reciclável.

O tênis, que foge um pouco às propostas esportivas da marca, é mais casual e chega em quatro diferentes cores, presentes nas tramas de algodão e nos cadarços: o rosinha da foto acima, um bege curinga, um azul e um verde-água.

Em edição limitada, o modelo já está disponível para compra, apenas no site da Reebok. Cada par sai por R$ 399,99.

Energy, Piccadilly

–

A Piccadilly, já conhecida por seus sapatos e botas ultraconfortáveis, agora aposta também em modelos de tênis que se destacam pelo solado tecnológico – a linha Energy é exemplo disso, e chama atenção por contar com um sistema de ímãs na sola. Assim, o impacto da pisada é quase que totalmente absorvido (87% de cada passo, para sermos mais exatas), se transformando em vibração e aliviando dores musculares nas pernas e nos pés.

Levinho, o Tênis Energy é boa pedida para quem pratica exercícios físicos com frequência, mas acaba atuando, ainda, na prevenção de lesões nas articulações dos joelhos, e deixando a musculatura mais relaxada.

Com dez diferentes modelos disponíveis, o calçado tem preço sugerido de R$ 399,90 e pode ser comprado em lojas revendedoras Piccadilly, ou através do e-commerce da marca.

Sleek Super Z W, Adidas Originals

–

Variação do modelo Sleek, lançado em março deste ano, o Sleek Super Z W é ainda mais moderninho que o anterior, misturando o solado plataforma de borracha com um fecho em zíper e argola. O tênis chega em duas versões em couro, ambas respeitando essa pegada mais discreta: todo em branco, como na imagem acima, e branco com a plataforma em preto.

Cada modelo, disponível no site da Adidas e nas lojas físicas, sai por R$ 399,99.

Slip-On estampa ‘Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-flor’ Frida Kahlo, Vault by Vans

Para fãs de arte e, claro, da icônica Frida Kahlo, vale o investimento no Slip-On da linha Vault by Vans Frida Kahlo, modelo que estampa a obra ‘Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-flor’, da pintora mexicana. A coleção completa conta com mais dois modelos, cada um deles inspirado em pinturas originais de Frida.

Em edição limitada, os tênis podem ser encontrados exclusivamente nas lojas revendedoras YourID, Ambiente Skateshop e Maze, com preço sugerido de R$ 449,99.

Ultralight Melrose, Schutz x Fiever

–

Em colaboração inédita, as marcas Schutz e Fiever lançaram três novas versões do tênis Ultralight, um dos básicos da própria Schutz. Além do modelo preto, com cabedal em couro, há também um bege que mescla couro com tricô texturizado e, ainda, uma proposta em animal print, trazendo um mix descoladinho de estampas recortadas. Já os números que estampam as solas, o 1128 no pé direito e o 944 no esquerdo, estão lá pois fazem referência aos endereços das lojas-conceito de ambas as marcas, localizadas na rua Oscar Freire (SP).

Custando R$ 340, os modelos estão disponíveis em todas as lojas Schutz do Brasil, e também no site oficial da marca (ainda em esquema de pré-venda).

Wave Sky 3, Mizuno

–

Segundo a própria Mizuno, o Wave Sky 3 se configura como O tênis de corrida mais confortável já criado pela marca e, dessa forma, é mais indicado para atletas (profissionais ou não). O preço um tanto salgado (cada par sai por R$ 799,99) é justificado pelo solado levíssimo e tecnológico, que promete amortecimento, conforto absoluto e segurança durante a prática de esportes.

Além do modelo vermelho acima, o tênis chega também em azul, cinza e preto, com tamanhos que vão do 34 ao 46. Há, ainda, uma versão com cabedal em Knit (tricô), o Waveknit Sky 3, mais macio, com preço sugerido de R$ 899,99.

O Mizuno Wave Sky 3 está disponível para venda no e-commerce da Mizuno e em lojas de artigos esportivos do Brasil todo.

Chuck 70, Converse

–

O lançamento mais recente da Converse por aqui é, na verdade, um clássico dos anos 1970, antigamente considerado o melhor tênis de basquete de todos os tempos. O Chuck 70, que foi pensado levando em conta o design original da época, é bem acabado e cheio de detalhes, contribuindo com a proposta retrô – o solado mais escuro e com borracha mais alta, a lona pesada e a costura nas laterais são bons exemplos disso.

Com preço sugerido de R$ 390, o Chuck 70 está à venda nas lojas Your ID, Guadalupe, The Box Project e Cartel 011.

Cortez Hawkins High, Nike x Stranger Things

–

–

Infelizmente, os tênis Nike x Stranger Things ainda não têm previsão de venda aqui no Brasil, mas nós não poderíamos deixar de incluir um dos cinco modelos inspirados na série nesta seleção. O Cortez Hawkins High, variação do clássico Cortez, chega em branco, verde e laranja, e traz o tigre, símbolo da Escola de Hawkins, um dos cenários da série, na parte traseira de cada pé.

Caso você tenha a chance de encomendar para alguém ou se deparar com o modelito em terras internacionas, vale dizer que ele é dos mais confortáveis, e sai por 120 dólares (mais ou menos 459 reais).

997S, New Balance

–

Fechando a nossa curadoria, eis aqui a última novidade da New Balance, o tênis 997 Sport, versão atualizada do já conhecido 997. O destaque do modelo fica por conta da estética bem anos 90, com solado grandão (ou chunky, tipo “tênis do papai”) tecnológico e cabedal em tecido.

Disponível para compra em quatro diferentes cores (o cinza claro da foto, um cinza mais escuro com azul, um nude rosado e um preto), o 997 Sport sai por R$ 649,90 e pode ser encontrado tanto no site oficial da New Balance quanto em lojas físicas.