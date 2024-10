5 melhores momentos do retorno de Victoria’s Secret Fashion Show 2024

Em um desfile vibrante e inclusivo, o Victoria’s Secret Fashion Show finalmente está de volta! Na noite desta terça-feira (15), o espetáculo reuniu diversas celebridades e grandes nomes da moda, marcando o retorno da marca após seis anos longe das passarelas.

Além das tradicionais asas exuberantes e lingeries sensuais, o evento destacou-se pela representatividade e inclusão – e também muita polêmica sobre o assunto –, com a estreia de novas Angels e retorno de algumas figuras veteranas, caso da brasileira Isabeli Fontana.

A seguir, você confere os 5 melhores momentos do Victoria’s Secret Fashion Show 2024 e todos os detalhes desse retorno icônico à moda. Veja:

Os 5 melhores momentos do Victoria’s Secret Fashion Show

1) Brasil em peso

Não é novidade para ninguém que as modelos brasileiras sempre dominaram o famoso casting de Victoria’s Secret, certo? Entre as que cruzaram a passarela vestindo as icônicas lingeries da marca, destacaram-se Adriana Lima, Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana.

No entanto, quem realmente chamou a atenção dos convidados e dos internautas foi a modelo brasileira Valentina Sampaio, a primeira modelo trans a desfilar no evento em mais de 29 anos de história. Histórico!

2) Shows e performances

Nada mais nostálgico do que acompanhar o desfile da Victoria’s Secret e, de quebra, se empolgar com as apresentações musicais ao longo da passarela, não é mesmo?

Quem ficou responsável pelo show de abertura do espetáculo, foi a cantora e rapper tailandesa Lisa, integrante do grupo feminino de K-pop Blackpink, que inaugurou a passarela rosa da edição ao som do single “Rockstar”, enquanto posava sobre uma motocicleta ao lado de dançarinas.

Além disso, o evento contou com a apresentação icônica da cantora norte-americana Cher, que animou o público – e as modelos – com hits como “Believe” e “Strong Enough”.

Já o encerramento ficou por conta da cantora sul-africana Tyla, em uma perfomace para lá de sensual ao som de sucessos como “Water” e “Push 2 Star”. Verdadeiras divas do pop!

3) O retorno de Tyra Banks

Quem acompanha a Victoria’s Secret há anos sabe que Tyra Banks é um dos nomes mais lendários entre as Angels. E, nesta edição, a expectativa pelo seu retorno não poderia ser maior. Aos 50 anos, Tyra voltou à passarela do evento com toda a elegância e confiança que a consagraram, provando que ainda domina o catwalk como ninguém.

Vestindo um deslumbrante corpete cravejado e uma imponentes capa texturizada, a supermodelo brilhou após 20 anos longe dos holofotes da VS. Confira a seguir um trecho do desfile:

Um momento memorável e cheio de nostalgia para todos os fãs!

4) Modelos 50+ e diversidade de corpos

Após de diversas críticas e boicote à marca devido à falta de diversidade de corpos e representatividade em edições anteriores, o Victoria’s Secret Fashion Show parece ter finalmente aprendido a lição.

Desta vez, a marca trouxe mais de sete modelos com manequins acima do 36, quebrando o padrão que manteve por mais de 29 anos. Entre os destaques, estavam as modelos norte-americanas Paloma Elsesser e Ashley Graham que exibiram recortes mais sensuais em cores vibrantes.

E quando o assunto é idade, a Victoria’s Secret também não deixou a desejar. Entre as supermodelos com mais de 50 anos que cruzaram a icônica passarela rosa da marca, estiveram a supermodelo inglesa Kate Moss, que desfilou com um robe preto rendado, e a cantora e atriz francesa Carla Bruni, que encantou os convidados ao exibir um espartilho preto bordado acompanhado de asas cravejadas em formato de coração.

5) Audiência

Ainda não há informações concretas sobre como o público reagiu ao retorno do Victoria’s Secret Fashion Show em 2024. De acordo com tablóides internacionais, a marca não atingiu a audiência esperada, mesmo com o retorno de angels consagradas e apresentações musicais de destaque.

Em 2018, o famoso desfile foi cancelado após uma queda significativa de popularidade, tanto dos fashion shows, quanto em relação à venda de peças. Na época, a marca foi amplamente criticada pela falta de diversidade e representatividade, já que mantinha um padrão e modelagem de lingeries restritos à corpos magros, o que afastou muitos consumidores.

Agora, com o retorno de supermodelos consagradas, como Alessandra Ambrósio, Isabelli Fontana e Tyra Banks, além do reposicionamento de marca em relação à inclusão e diversidade, tudo indica que a Victoria’s Secret está preparada para novos desfiles e coleções nos próximos anos.

E você, costuma acompanhar os famosos desfiles de Victoria’s Secret? Por aqui, ficaremos de olho em todos os detalhes desse retorno que promete dar o que falar.

