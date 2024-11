5 marcas nordestinas de moda que você precisa conhecer

A moda nacional vem sendo cada vez mais impactada pelo Nordeste. Rica em cultura e produções tradicionais, a região conquista cada vez mais espaço no cenário brasileiro, combinando tradição, criatividade e inovação em peças autênticas e cheias de personalidade. Daniela Falcão, idealizadora da plataforma Nordestesse, indica algumas marcas nordestinas que você precisa conhecer:

Casa Aika

A cearense Casa Aika está completando quatro anos de existência com uma produção voltada à diversidade dos corpos femininos. Suas peças principais são vestidos fluídos, ponchos e vestimentas realizadas com trabalho artesanal em crochê e macramê. O estilista Marcos Maciel traz consigo todo o DNA nordestino e ficou famoso pelas suas produções que estão se tornando o sonho de consumo de muita gente.

Cearensy

Criada durante a pandemia por Synara Leal, a marca é famosa pelas suas produções de crochê. Com um ar moderno e simultaneamente nostálgico, as peças utilizam técnicas de artesãs de Aracati, Jaguaribe e outras regiões cearenses. O saber tradicional também é um foco da Cearensy, que homenageia a região em bolsas e outros itens que transmitem a essência do litoral do estado na alta moda.

Ira Salles

Descendo para a Bahia, Irá Salles está no mercado há 25 anos com o ideal de uma moda sustentável e artesanato de luxo. Suas bolsas de crochê, palha e couro, sempre feitas à mão, já conquistaram o mundo. A baiana foi a primeira marca brasileira a conquistar um espaço no Tassen Museum of Purses and Bags, em Amsterdã. Também ganhou notoriedade por aderir ao Pacto Global da ONU.

Açude

A Açude leva o universo da região do Cariri para o mundo fashion desde 2020, de forma lúdica e poética. A estilista Ana Beatriz Ribeiro, nascida e criada em Juazeiro do Norte, une a fauna, a flora, e o folclore da região em coleções criativas e nostálgicas. Sua formação em Arquitetura se reflete nos cortes precisos das peças, que ganham ainda mais significado com o toque cultural do local.

Adriana Meira

Suas produções únicas misturam arte sacra, orixás e referências sertanejas. A marca já ganhou espaço internacional, com peças vendidas na Europa. Em sua nova coleção, a estilista baiana explora o patchwork em jeans, mostrando que o Nordeste é também sinônimo de inovação e estilo sofisticado.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.