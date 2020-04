Rita Carreira mostra 3 jeitos diferentes de usar o mesmo blazer

Entre as tarefas mais realizadas pelos quarenteners no distanciamento social, arrumar o guarda-roupa certamente está no Top 3. Durante a arrumação, tem peça desaparecida que é resgatada, sapato em bom estado, mas que não combina com o mood de estilo atual, que vai para a caixa de doação e garimpos surpreendentes.

Para que essas atividades sejam bem aproveitadas e que você tenha momentos mais leves nesse período, CLAUDIA recrutou um time de personalidades de diversas áreas para dar dicas do que fazer e ensinar truques para deixar seus dias em casa mais leves e divertidos. E a primeira convidada do #CLAUDIAIndica é a modelo Rita Carreira, dentro de casa, montou 3 looks com propostas diferentes, usando sua peça preferida: um blazer preto.

“Escolhi o blazer, porque é uma peça versátil, boa para diversas ocasiões. Além disso, ele é acessível, já que podemos encontrar desde um brechó até lojas de grife. Inclusive, o que escolhi é de um brechó”, explica Rita. Agora, é se inspirar nas combinações e criar produções diferentes para a rotina pós quarentena.

Girl Boss

“O primeiro look é uma proposta mais girl boss. Ele tem a saia midi com fenda e o blazer fechado com cinto. O resultado é uma combinação elegante e perfeita para quem trabalha em ambientes corporativos, mas com certa informalidade”, comenta.

Para brilhar

Um dos queridinhos da modelo foi esse look. “Nesse pensei em um evento de noite. Escolhi o macacão todo de brilho e transparente para trazer essa sensualidade, sendo que o blazer cobre um pouco. A botinha deixou a combinação mais fashionista”.

Dia a dia

Se você não vai parar em casa depois da quarentena, esse é look para passar o dia inteiro, sem aperto. “Já o terceiro é bem casual, que você pode circular por diferentes lugares. A calça mom jeans, com essa pegada vintage, e a t-shirt divertida é aquela combinação confortável e cool. Nos pés, um bom par de tênis para andar sem medo de ser feliz”, aconselha.

