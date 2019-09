4 vezes que Maria da Paz lançou tendências

Não há dúvidas quando o assunto é o sucesso que Maria da Paz está fazendo na novela A Dona do Pedaço, na Rede Globo. A personagem de Juliana Paes se transformou em um verdadeiro ícone fashion.

Em muitos capítulos da novela dá para perceber que Maria da Paz sabe o que está fazendo quando o assunto é moda. Muitas das peças que Juliana aparece vestindo em cena estão entre as grandes tendências do momento.

A equipe de CLAUDIA conversou com as consultoras de estilo e imagem Bruna Coutinho e Luciana Peixoto para saber como as peças usadas por Maria da Paz estão por dentro da moda primavera verão 2020. Confira as 4 principais tendências:

Lenços

Essa peça foi repaginada e aparece sendo usada em versões bem variadas. Explore estampas e cores e tente até combinar com a roupa. A dica é variar a forma de usar, como em elásticos para o cabelo, amarrações no pescoço e, até mesmo, na forma de acessório para a bolsa.

Tie dye

A técnica de tingimento voltou repaginada e trouxe muito estilo para a vida das mulheres. “A estampa pode ser usada em looks para o trabalho, mas se ela for muito forte, deve ser balanceada com acessórios”, conta Bruna Coutinho.

Tiaras

Com certeza você já deve ter visto muitas pessoas na rua usando tiaras. Elas voltaram com tudo e prometem fazer muito sucesso na primavera verão 2020. A dica para usar esse acessório é não exagerar na composição com brincos e colares. A vantagem desta peça é que ela pode ser usada tanto de dia, em versões mais delicada, como à noite, nos modelos de veludo, pérolas ou paetês.

Poá

O poá ganhou uma versão bem mais moderno e perfeita para sair do clássico preto e branco. “A estampa combina bem com florais, listras, xadrez ou até padronagens gráficas”, complementa Bruna Coutinho.

