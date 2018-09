4 looks de saia longa para se inspirar

Clássica e elegante, a saia longa é uma escolha-chave para diferentes estilos, desde os mais descontraídos até os mais sóbrios. Com os acessórios certos, ela pode ter outra cara e seu tecido macio é bom para qualquer momento.

Selecionamos algumas combinações para te inspirar e te deixar estilosa na primavera, quando a temperatura é mais amena e você deve estar preparada tanto para o frio quanto para o calor. Confira:

Para sair com os amigos

Combinada com um body liso parecido com uma camisa, o visual fica com cara de moderno e confortável, nunca deixando o estilo de lado. O óculos colorido trás um toque especial e deixa tudo mais interessante.

–

1- BODY de tricoline, Tufi Duek, R$ 690*

2- ÓCULOS de acetato, Helena Bordon, R$ 479*

3- SAIA de tricô, Viviane Furrier, R$ 579,90*

4- BOLSA de material sintético, Renner, R$ 79,90*

5- SAPATOS de couro, Sarah Chofakian, R$ 973

Para quando se sentir descontraída

Tão em alta quanto as jaquetas bomber, o plástico é uma tendência ousada, que pode ser usada naqueles dias que o clima é mais incerto. Mesmo assim, com um colar mais chamativo e os mules de palha, o look fica mais descontraído, perfeito para um café ou uma caminhada. Os materiais “praieiros” do sapato e do colar combinam com o top de tricô e fazem a bolsa de material sintético se destacar.

–

1- BOMBER de crepe, C&A, R$ 149*

2- TOP de tricô, Viviane Furrier, R$ 199,90*

3- COLAR de corda, Drê Magalhães, R$ 230*

4- BOLSA de material sintético, Amaro, R$ 169,90*

5- MULES de palha, Renner, R$ 119,90*

Para o trabalho

Feito para aqueles dias em que você quer um look sóbrio e, ao mesmo tempo, cheio de estio, sem deixar o conforto para trás. Os brincos trazem um ar sofisticado e a bolsa, combinada com os sapatos de salto largo – mais confortáveis -, colore todo o visual. As texturas trazem uma maior complexidade e transformam qualquer peça simples em algo bem pensado.

–

1- BLAZER de algodão, Youcom, R$ 179,90*

2- TOP de crepe, Forever 21, R$ 65,90*

3- BRINCOS de metal, C&A, R$ 29,99*

4- BOLSA de material sintético, Santa Lolla, R$ 289,90*

5- MULES de couro, Shoestock, R$ 159,90

Para um dia no parque

Com apenas alguns acessórios mais puxados para a moda sport e uma camiseta que aposta em cores, a combinação deixa de ser “séria” e passa a ser perfeita para um dia ensolarado no parque. Os óculos estilo gatinho em acetato dão um toque bem sofisticado, enquanto a mochilinha e os sapatos deixam tudo mais funcional e confortável, com a cara de uma caminhada ou de um passeio mais longo.

–

1- ÓCULOS de acetato, Vogue, R$ 416*

2- TOP de tricô, Pop Up Store, R$ 259*

3- MOCHILA de material sintético, Marisa, R$ 89,95*

4- TÊNIS de tela, Via Mia, R$ 209*

*Preços consultados em agosto/2018. Sujeitos à alteração.

