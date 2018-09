Look ‘total white’ é a tendência queridinha da vez entre as famosas

Aqui vai a dica para quem quiser arrasar no próximo evento social: look todo branco. Com a aproximação da primavera, a tendência ‘all-white’ chegou com tudo e já caiu no gosto das famosas. A dica é apostar em um mix de peças sóbrias com detalhes arrojados para um visual sofisticado e moderno ao mesmo tempo. Inspire-se:

Grazi Massafera

A atriz participou do Beauty Fair, em São Paulo, como embaixadora da L’Oreal, nesta segunda-feira (10). Os stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira foram responsáveis pela composição de minissaia, blusa com gola de laço e blazer cinturado, combinando sensualidade e elegância no mesmo visual.

Ágatha Moreira

Os dois também foram responsáveis pela escolha do terninho branco usado pela atriz de Orgulho e Paixão para o domingo (9) do mesmo evento. Aqui o toque de sensualidade foi trazido pelo decote profundo formado pelo blazer fechado sem blusa por baixo. Lindíssima!

Camila Coutinho

A blogueira, sempre elegante, escolheu um vestido de cetim da grife húngara Nanushka para o desfile de Brandon Maxwell na New York Fashion Week realizado no domingo (9). O scarpin branco completou o visual todo branco.

O toque de cor ficou por conta da sombra laranja neon – tendência de make que chega com tudo na temporada primavera/verão.

Patrícia Poeta

Também acompanhando a semana de moda de Nova York, a a apresentadora surgiu com um visual arrojado para os eventos de sábado (8): um conjunto todo branco da Le Lis Blanc contendo calça de alfaiataria de cintura super-alta em cetim, top coberto por coletinho, ambos em tecido texturizado, e scarpin. A bolsa de plumas da marca Isla deu um charme extra ao look. O styling foi assinado por Flávia Pina.

Marina Ruy Barbosa

A atriz lançou sua própria linha de roupas com a marca Colcci e apostou em blazer e calça brancos com detalhe esportivo na lateral para a festa de lançamento no dia 5 de setembro. Sandália preta e argolas complementaram o visual, além de batom vermelho escuro.

Taís Araújo

No fim de agosto, a atriz foi à festa da grife francesa Louis Vuitton com conjunto todo branco da marca. O style foi de Rita Lazzarotti, que incrementou o look com sandália preta, colar prata grosso e bolsa texturizada com detalhes em cor.