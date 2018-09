Vestidos monocromáticos dominaram o Emmy Awards

A 70ª edição do Emmy Awards, maior premiação da TV norte-americana, deixou a noite de segunda-feira (17) estrelada. Seja para prestigiar os indicados ou para receber a estatueta, os convidados capricharam no visual e uma tendência em especial chamou a atenção: os looks monocromáticos.

Foram diversas as atrizes que desfilaram pelo Microsoft Theater, em Los Angeles, em vestidos de um tom só nas mais diversas cores. Difícil escolher um favorito:

Rachel Brosnahan

Vencedora da categoria de Melhor Atriz em Série de Comédia pela atuação espetacular em The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon, Rachel Brosnahan foi premiada vestindo um Oscar de la Renta vermelho intenso. O batom acompanhou o tom do vestido. Poderosa, né?

–

Britney Young

A atriz de Glow, da Netflix, estava linda de Christian Siriano. Enquanto a cor escolhida foi o verde esmeralda, a ousadia da peça estava nas mangas distintas: de um lado longa, do alça. Além do charme da fenda lateral na perna direita, claro.

–

Tracee Ellis Ross

Indicada na categoria de Melhor Comediante Feminina, Tracee Ellis Ross chegou em um Valentino rosa choque bufante. Ela mesma brincou com o volume extravagante do vestido em suas redes sociais. Arrasou!

–

Alison Brie

A protagonista de Glow estava deslumbrante neste Miu Miu amarelo. Os detalhes em cristal deram um toque extra de glamour às fendas e decotes.

–

Joey King

Estrela do filme A Barraca do Beijo, da Netflix, Joey King acompanhou o estilista Zac Posen em um modelo roxo assinado por ele. A saia rodada parecia ter saído de um conto de fadas!

–

Regina King

Verde limão foi a cor escolhida pela Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV. O prêmio é fruto de sua atuação na série Seven Seconds, da Netflix. Também assinado por Christian Siriano, o vestido valorizava as suas curvas.

–

Kristen Bell

A atriz de The Good Place estava elegantíssima neste vestido da grife Solace London. O branco total vem com tudo para a temporada primavera/verão, hein? Fica a dica.

Thandie Newton

Vencedora da categoria Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática por seu desempenho em Westworld, da HBO, Thandie Newton estava de rosa chiclete. O modelo da grife Brandon Maxwell era justo ao corpo, mas ganhava movimento com sua gola que se transformava praticamente em uma cauda.