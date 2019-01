4 formas de usar o short clochard

O short clochard acompanha a moda da peça que estava em alta nos anos 80 e volta a ser tendência, junto das calças. Antigamente chamados de “short cenoura”, essa peça é um modelo acinturado e realça o corpo ao ser combinado com uma blusinha por dentro.

Fugindo um pouco do original, a nova modelagem está mais delicada, menos reta e a cintura marcada acontece por causa do corte e, em alguns casos, conta com pregas e babados abaixo do amarrilho.

Para você também embarcar na tendência, CLAUDIA separou 4 maneiras diferentes de usar o short chochard. Confira:

Com camisa colorida

1- Camisa de seda, A. Niemeyer, R$ 1 133*

2- Bracelete de metal e resina, Olga, R$ 164*

3- Short de algodão, Cotton On, R$ 99,90*

4- Bolsa de material sintético, Santa Lolla, R$ 199,90*

5- Sandálias de palha, Sonho dos Pés, R$ 119*

Com sobreposição

1- Óculos de metal, Chloé, na Marchon, R$ 1 590*

2- Body de tricô, Coven, R$ 825*

3- Quimono de linho, Enjoy, R$ 379*

4- Clutch de madeira, Amaro, R$ 189,90*

5- Sandálias de couro, Andrea Muller, R$ 588*

Com tricô

1- Top de tricô e lurex, Animale, no OQVestir, R$ 858*

2- Brincos de plástico, Renner, R$ 29,90*

3- Sandálias de material sintético, Cecconello, R$ 259,90*

4- Bolsa de palha, Serpui, R$ 1 380*

Com manga longa

1- blusa de laise, Canal, R$ 499*

2- óculos de metal, Hickmann, R$ 408*

3- bolsa de palha, Serpui, R$ 1 524*

4- tênis de laise e palha, Riachuelo, R$ 129,90*

*Preços consultados em Dezembro/2018. Sujeitos à alteração.

