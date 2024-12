5 enfeites que são tendência para o Natal 2024 (e onde comprar)

Para o Natal de 2024, as decorações criativas e personalizadas continuam cada vez mais em alta. Com opções que vão de laços elegantes às tradicionais bolas coloridas — que este ano surgem temáticas —, é possível criar uma decoração autêntica e cheia de charme para deixar a casa ainda mais no clima natalino.

A seguir, te contamos quais são os enfeites de Natal mais desejados na Shopee que você definitivamente precisa conhecer. Afinal, dezembro pode até ter começado, mas ainda dá tempo de criar uma decoração incrível para a sua árvore. Confira:

Os enfeites de Natal mais criativos da Shoppe

Bolas de Natal decoradas

Esqueça as bolas de Natal lisas e tradicionais! Em 2024, as bolas decoradas dominaram as prateleiras das lojas de decoração.

Algumas vêm com camadas de glitter, outras exibem texturas diferenciadas, mas todas compartilham um elemento em comum: a autenticidade, transformando o clássico pinheiro natalino em algo surpreendente e nada óbvio.

Uma dica valiosa para transformar a decoração da sua árvore é investir em um kit onde nenhuma bola seja igual à outra, criando um visual único e super criativo. Ah, e não se esqueça de explorar novas cores! Azul, verde e até laranja podem ser ótimas opções para quem deseja fugir das paletas tradicionais de Natal.

Kit com bolas de Natal decoradas Compre agora: Shopee - R$ 72,99

Laços elegantes e natalinos

Este ano, acompanhamos os laços conquistaram destaque em roupas e acessórios, e agora, eles chegaram também às árvores de Natal. Por serem delicados e, ao mesmo tempo, chamativos, essas belezuras criam um visual super elegante à decoração natalina, podendo ser alternados com bolas, pisca-piscas e outros enfeites de sua preferência.

A dica aqui é apostar em laços feitos de tecidos nobres, como veludo ou cetim. Essas texturas conferem um toque sofisticado e transformam sua árvore em uma verdadeira obra de arte, digna das decorações profissionais que vemos nos shoppings.

Kit de laços para árvore de Natal Compre agora: Shopee - R$ 13,18

Bolas natalinas temáticas

Já pensou em investir em um tema para a sua árvore de Natal? Saiba que essa é uma das tendências mais fortes para a efeméride em 2024. Entre as opções de decorações temáticas mais procuradas, estão os personagens da Disney, como Mickey e Minnie, que surgem em formato de bolas natalinas ou até mesmo enfeites feitos de feltro.

Nessa sugestão, a criatividade é a principal dica. Escolha um tema que faça sentido para o seu Natal e selecione os enfeites temáticos, alternando-os com pisca-piscas e outros itens mais tradicionais.

Kit com bolas de Natal Mickey Compre agora: Shopee - R$ 84,99

Enfeites de feltro

Que tal deixar sua árvore mais lúdica e cativante para as crianças? Eis aqui uma alternativa delicada e nada óbvia para a sua decoração. Com os enfeites de feltro, sua árvore ganhará um visual moderno e repleto de referências típicas do Natal, como renas, sapatinhos natalinos e, claro, um Papai Noel.

Além de proporcionarem esse visual encantador, os enfeites são resistentes, duráveis e podem ser higienizados à mão anualmente.

Enfeites natalinos feitos de feltro Compre agora: Shopee - R$ 23,40

Clássicas bengalas

Elas fizeram sucesso durante muitos anos, e agora, retornam para acrescentar um toque clássico aos pinheiros de Natal. Além de fazerem parte de uma série de tradições festivas que perduram há anos, as bengalas natalinas são práticas e super fáceis de serem combinadas com outros enfeites.

E para dar um up nesse símbolo icônico do Natal, escolha as bengalas com detalhes brilhantes, em dourado ou prateado. Isso trará um aspecto moderno e repaginado ao enfeite.

Depois dessa lista, fica difícil saber em qual enfeite apostar nesse Natal!

