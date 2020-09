Obras clássicas e populares de três autoras inspiradoras

Agatha Christie, Jane Austen e Stephanie Meyers. Três mulheres que passaram para o papel o universo de sonhos, mistério, romance, sobrenatural e mágica, não necessariamente nessa ordem. Três escritoras bem-sucedidas em caixas reunindo o melhor de suas obras em uma boa oportunidade de se inspirar e se divertir.

Os crimes assinados por Agatha Christie

Em setembro será o aniversário de 130 anos do nascimento de Agatha Christie, a escritora inglesa que teve mais de 80 livros publicados e mais de um trilhão de vendas ao redor do mundo. Sim, Agatha é mesmo a maior escritora policial de todos os tempos. Se você ainda não descobriu o universo fascinante de reviravoltas e crimes, as caixas são um presente maravilhoso para você mesma ou amigos. Sete opções de boxes com algumas de suas obras mais conhecidas, com o brilhantismo de Hercules Poirot e da Senhorita Jane Maple.

Coleção Agatha Christie – Box 1: Morte no Nilo; Um corpo na biblioteca; Assassinato no Expresso do Oriente. | clique aqui para comprar

Coleção Agatha Christie – Box 2: Morte na Mesopotâmia; Os elefantes não esquecem; A Mansão Hollow. | clique aqui para comprar

Coleção Agatha Christie – Box 3: O mistério dos sete relógios; Os crimes ABC; Os trabalhos de Hércules. | clique aqui para comprar

Coleção Agatha Christie – Box 4: A maldição do espelho; Cem gramas de centeio; Nêmesis. | clique aqui para comprar

Coleção Agatha Christie – Box 5: Convite para um homicídio; M ou N?; A Casa do Penhasco. | clique aqui para comprar

Coleção Agatha Christie – Box 6: Hora zero; O Natal de Poirot; Treze à mesa. | clique aqui para comprar

Coleção Agatha Christie – Box 7: A Casa Torta; Um pressentimento funesto; Assassinato na casa do pastor. | clique aqui para comprar

O amor impossível de uma adolescente e um vampiro

A americana Stephenie Meyer diz que a história de Bella Thorne e o vampiro Edward Cullen surgiu em um sonho. O livro foi escrito em três meses e desencadeou a saga com mais três best-sellers e uma muito bem-sucedida adaptação para o cinema. Os livros da série Crepúsculo já venderam cerca de 120 milhões de cópias ao redor do mundo, com traduções em 37 línguas diferentes, para 50 países. Se você quer relembrar a história na visão de Bella, antes de ler Midnight Sun (a história de Edward), essa é sua chance.

Box Crepúsculo: Crepúsculo; Lua Nova; Eclipse; Amanhecer. | clique aqui para comprar

Heroínas inteligentes e românticas

Jane Austen é uma das autoras mais amadas de todos os tempos e essa caixa reúne os três livros mais populares de sua obra: Orgulho e Preconceito, Emma e Razão e Sensibilidade. Jane Austen é a fórmula mais fácil de se sentir bem, recomendado ler e reler quantas vezes for possível.

Box Grandes Obras de Jane Austen: Emma; Razão e sentimento; Orgulho e preconceito. | clique aqui para comprar

