Thallita Flor: atriz e cozinheira inova a internet com sua arte e sabor

Foi praticando teatro, na infância, e depois circo, na adolescência, que Thallita Flor encontrou suas vocações múltiplas. “Percebi que conseguiria performar todas as coisas que eu almejava na minha vida”, conta a hoje atriz, palhaça e cozinheira fluminense, responsável pelo famoso Banana Buffet, 100% vegetal.

O vegetarianismo chegou na sua vida aos 18 anos, seguido pelo curso de Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos 20. Ali, ela buscava o reconhecimento e letramento ancestral sobre sua identidade e expressões. Após oito anos entre os palcos e a sala de aula, visualizou uma brecha para compartilhar com o mundo suas experiências ativistas.

“Fui criando uma certa relevância social e virtual de pessoas vegetarianas que me acompanhavam através de um blog. Por lá, eu publicava textos autorais sobre como era ser uma pessoa favelada e vegetariana”, lembra.

Um dos conteúdos viralizou e tudo mudou. “A ponto de eu ser convidada a ir em programas de televisão para comentar sobre gastronomia vegana”, conta ela.

Continua após a publicidade

Dedicada a compartilhar todo o seu conhecimento sobre uma culinária livre de sofrimento animal, Thallita não deixou sua veia artística para trás, pelo contrário.

“Depois desse reconhecimento, as pessoas começaram a acompanhar cada vez mais o meu trabalho, minha personalidade e o meu corpo que faz teatro, palhaçaria e que também descobriu que sabe fazer comida muito boa.”

Continua após a publicidade

Aos 28 anos, sua autenticidade e carisma cativam o público no quadro “Mais Um Dia no Barraco”, no qual ela prepara receitas do seu cotidiano com um toque espetacular que somente essa última década de proximidade com o teatro e o circo poderiam agregar ao repertório.

“Artisticamente falando, os planos para 2024 indicam que será um ano intenso, tanto no teatro, quanto na TV. E há os desejos que ainda projetamos para alcançar nos próximos anos. Eu espero que até lá o ‘Mais Um Dia no Barraco’ se transforme em um ‘Mais Um Dia na Mansão”, finaliza. Nós não temos dúvidas de que será um ano incrível, saboroso e divertido!

Continua após a publicidade