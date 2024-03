Testamos: Ovos de Páscoa para quem tem restrição alimentar

A cada ano, felizmente, as opções de Ovos de Páscoa para quem tem restrições alimentares estão cada vez mais comuns e diversificadas. São ovos para o público vegano, para quem possui intolerância à lactose e glúten, opções sem açúcar e por aí vai. Mas será que esses chocolates são realmente saborosos?

Para tirar a dúvida, convidamos um time de chefs especialistas para provarem ovos de diferentes marcas que oferecem diversidade de sabor, ingrediente, preço e proposta nesta Páscoa.

Os jurados Ale Sotero (chef de confeitaria do Mocotó), a chef e empresária Izabela Dolabela, Juliana Coladela (chef confeiteira do Charco) e Michele Crispim (jurada do reality show Que Seja Doce), mostram a seguir seu ranking:

1) Nugali

Ovo de chocolate 70% cacau, livre de leite, vegano e kosher (embalado artesanalmente com biofilme eco-friendly)

O chocolate durinho de sabor equilibrado e mais amargo foi o favorito de dois dos jurados, levando o primeiro lugar do ranking. Ale Sotero, chef de confeitaria do Mocotó elogiou a proposta: “Simples, bem executado e sem gosto residual de adoçantes”, destacou o especialista.

A acidez e a textura agradável foram dois pontos também elogiados por Juliana Coladela, chef confeiteira do Charco, em São Paulo. O ovo tem 200 gramas e sai por R$ 59,99.

2) Linea

Ovo de Páscoa sem adição de açúcar recheado com mousse de chocolate

A opção mais em conta da lista agradou muito o paladar dos chefs pela proposta e qualidade do chocolate. Ficou em segundo lugar no ranking de dois dos chefs, e em primeiro posto na lista da chef Michele Crispim, que é jurada do Que Seja Doce, reality do canal GNT.

“Saboroso, boa quantidade de recheio, sem retrogosto”, elogiou a chef. A única consideração feita pela especialista foi sobre a embalagem, que não considerou atrativa. O ovo custa R$ 55,90 e pesa 240 gramas.

3) GoldKo

Ovo de colher de chocolate ao leite com marshmallow zero adição de açúcares

O terceiro posto foi para o ovo mais recheado entre as opções. Com marshmallow e zero açúcar, o ovo da GoldKo agradou os paladares mais doces.

Além da embalagem bastante atrativa (que inclui uma colher de madeira de brinde), os chefs apontaram o fato do chocolate ser saboroso, com visual bonito e não aparentar ser uma sobremesa sem açúcares. Vale para quem quer um doce mais doce! O valor é de ​​R$ 139,90 e pesa 300 gramas.

4) Cacau Vanilla

Ovo Pink lemonade, de limão-siciliano com geleia de frutas vermelhas, cobertos com chocolate branco ao leite de coco LOOV com toque de hibisco, zero açúcar, vegano, sem glúten, sem lácteos

Ousado no sabor e com uma embalagem caprichada, o ovo de chocolate da Cacau Vanilla não levou o primeiro posto do ranking, mas ficou com o primeiro lugar da lista da chef e empresária Izabela Dolabela.

Fã dos sabores diferentões, a chef destacou o equilíbrio entre o cítrico e o doce como algo positivo. “O sabor do leite de coco ficou muito interessante”, disse. O ponto negativo indicado por todos os chefs foi a textura arenosa do recheio. O produto pesa 430 gramas e o preço é de R$ 257.

